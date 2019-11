Van koffieprut tot oesterzwam

Achter zijn elektrische fiets heeft Erik een wagentje gemonteerd om extra bakken vol met koffieprut op te kunnen halen in de Haarlemse horeca. Bij de zaken waar hij de prut ophaalt, kennen ze hem maar al te goed. En, niet alleen omdat hij de koffieprut ophaalt, maar ook omdat hij er oesterzwammen voor teruggeeft.



Erik gebruikt namelijk het koffieresidu om in zijn kwekerij in Bloemendaal oesterzwammen te kweken. "Ik vind het zonde dat die koffieprut wordt weggegooid en dus ben ik dit een jaar geleden begonnen. Iedereen heeft het tegenwoordig over duurzaamheid en een circulaire economie. Ik hoop hiermee mijn steentje daaraan bij te dragen."



Krantenwijken

Erik verkoopt zijn verse oesterzwammen terug aan de horeca of aan particulieren. Erik: "Voordat ik 's ochtend de koffieprut ophaal, loop ik twee krantenwijken. Daarna maak ik mijn rondje langs de horeca en vervolgens fiets ik door naar mijn kwekerij. Per dag vul ik tien tot vijftien plastic zakken vol met koffieprut. In mijn kwekerij zijn twee grote kamers waar ik de zakken ophang om de zwammen te kweken. Tja, mijn vrouw vindt dat ik er druk mee ben, maar ze vindt het fijn om te zien dat ik zoveel plezier haal uit dit werk."



Buurderij's

Erik kan helaas nog niet leven van zijn oesterzwammen. Om een iets grotere afzetmarkt te creëren, gaat hij zijn oesterzwammen verkopen via de website www.boerenenburen.nl. Erik: "Kleine, groene ondernemers worden daar buurderij's genoemd. Als je online de producten bestelt, kun je die op dinsdagavond ophalen bij DeDAKKAS."



Dinsdagavond is ook de avond dat de producenten van het voedsel en de consumenten elkaar kunnen ontmoeten. Zo weet je zeker waar jouw voedsel vandaan komt.

19-11-2019 09:15:23 Ronnymij

Hij zal in het begin wel heel wat afgezwamd hebben om aan zijn prut te komen.



Hij zal in het begin wel heel wat afgezwamd hebben om aan zijn prut te komen.

Ik ben benieuwd of ik m een keer zie rijden, want mijn klanten wonen gedeeltelijk ook in Bloemendaal. Mooi concept

19-11-2019 09:24:20 venzje

Koffiedik is ideaal voor het kweken van oesterzwammen. Voor de particulier zijn er zelfs complete (op de koffieprut na) pakketten te koop om zelf je oesterzwammen mee te kunnen kweken. (Bijvoorbeeld van RotterZwam .) Erg leuk om te doen.

