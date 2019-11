Treindelen schieten los tijdens rit bij Zwolle

Ter hoogte van de spoorwegovergang bij het winkelcentrum in Zwolle Zuid zijn twee treindelen van een rijdende trein losgeschoten.Het treinverkeer tussen Zwolle en Deventer was hierdoor enige uren ontregeld. Inmiddels zijn de ontkoppelde delen naar het station in Deventer gereden en is het treinverkeer weer op gang gekozen.De NS meldt dat ‘dit nooit mag gebeuren'. Nog niet bekend is waardoor de twee treindelen ontkoppeld raakten. Daar zal onderzoek naar worden gedaan. Volgens de NS remden de treinstellen automatisch nadat ze van elkaar los waren geraakt en kwamen tot stilstand op het spoor bij de spoorwegovergang.Ter hoogte van de spoorwegovergang bij het winkelcentrum in Zwolle Zuid waren de spoorbomen geruime tijd naar beneden, met aan weerszijden een deel van de trein. Voetgangers en fietsers konden wel oversteken, en kregen daarbij begeleiding van personeel van de NS. Automobilisten moesten wachten of een andere route kiezen.