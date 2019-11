Nieuwe Zuid-Afrikaanse gin “verrijkt” met olifantenstront

“Een houtachtige, pittige en aardse smaak”: zo beschrijven de makers van een Zuid-Afrikaanse gin verrijkt met olifantenmest hun nieuwe dorstlesser.



De bedenkers van Indlovu Gin, het Zuid-Afrikaanse echtpaar Les en Paula Ansley, kwamen een jaar geleden op het idee, toen ze vernamen dat olifanten fruit en bloemen eten en slechts een derde daarvan verteren.



Ze verzamelden olifantenuitwerpselen met hun blote handen, waarna die gedroogd en verkruimeld werden. Vervolgens werden de uitwerpselen gewassen om zand en vuiligheid te verwijderen. Uiteindelijk bleven de restanten van het gegeten fruit, bloemen, bladeren en schors over. Die werden gesteriliseerd en opnieuw gedroogd.



Het resultaat van dat proces belandt als aftreksel in de gin. Volgens de makers varieert de smaak ervan naargelang de seizoenen en de locatie waar de uitwerpselen zijn gevonden. De ginflessen worden voorzien van een etiket met de datum waarop de uitwerpselen werden verzameld en de plaats waar ze werden aangetroffen.



Indlovu – zo klinkt ‘olifant’ in verschillende Afrikaanse talen – is in trek bij toeristen die een uniek souvenir zoeken, aldus het koppel. De gin wordt te koop aangeboden in lokale winkels, maar is ook online te bestellen. Een fles kost 30,5 euro.

17-11-2019 16:35:39 Sjaak

En een lekkere Kopi Luwak als dessert. Ik denk dat je dan lekker kunt poepen de volgende ochtend.

17-11-2019 18:12:21 Ronnymij

T



de meerwaarde daarvan begrijp ik niet 'Ze verzamelden olifantenuitwerpselen met hun blote handen'de meerwaarde daarvan begrijp ik niet

