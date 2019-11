Asielkat veroordeeld tot isoleercel omdat hij soortgenoten hielp ontsnappen

Een zesjarige asielkater genaamd Quilty uit de Amerikaanse staat Texas moet voor onbepaalde tijd een isoleercel in na een strafrechtelijke uitspraak van een dierenopvangcentrum.



Het huisdier kreeg deze sanctie opgelegd nadat hij meerdere malen uit zijn verblijf ontsnapte en hierbij ook soortgenoten losliet.



Dit soort massa-uitbraken gebeurden meerdere keren per dag volgens de staf van het opvangcentrum Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization, aldus The Daily Mirror. Er kwam maar geen einde aan het kattenkwaad. Er restte nog maar een optie: eenzame opsluiting in een extra beveiligde kamer voor deze harige Houdini.



De kat had zich in het verleden ook al schuldig gemaakt aan soortgelijke delicten. Voor hij naar het opvangcentrum werd overgebracht was hij ook al een meester in het kraken van sloten. Bij zijn vorige eigenaar wipte hij telkens de voordeur open met zijn nagels. Dit om zijn partner in crime, een hond die niet naar binnen mocht, toegang te verschaffen tot de woning.



Nadat het verhaal over de gewiekste Quilty wereldkundig werd gemaakt, ontstond er een heuse fanbase. Het publiek bleek massaal aan de kant van de viervoetige slotenkraker te staan. Met #FreeQuilty maakten zij kenbaar dat het dier in hun ogen onterecht vastzat en eisten ze zijn onmiddellijke vrijlating. Het dierenasiel kon wel lachen om de aandacht en speelde het spelletje mee.

Kat in een zak?



Maar kwam hij ook vrij? Ja en nee, zo bleek een aantal dagen later nadat Quilty niet was komen opdagen voor zijn gratieverzoek. De reden? Hij was wederom ontsnapt. Na een korte klopjacht werd het delinquente poezenbeest staande gehouden en opnieuw naar zijn eenzame cel overgebracht.



Het asiel plaatste een oproep met de vraag of iemand zich over hem wilde ontfermen. “Als iemand nog op zoek is naar een hele slimme kat die wel met honden maar niet met gesloten deuren om kan gaan, dan moet je deze echt ontmoeten. En neem hem mee naar huis. Alsjeblieft…”, valt er te lezen.



Aan deze wanhoopskreet is twee weken later daadwerkelijk gehoor gegeven. Quilty zal niet meer lang vastzitten en kan binnenkort genieten van zijn vrijheid. En nee, hij is niet nog een keer ontsnapt. Hij is gereserveerd door zijn nieuwe baasje die hem binnenkort komt afhalen.

Reacties

16-11-2019 12:13:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.791

OTindex: 17.983

Quote:

“Als iemand nog op zoek is naar een hele slimme kat die wel met honden maar niet met gesloten deuren om kan gaan, dan moet je deze echt ontmoeten. Volgens mij is Quilty heel goed in het omgaan met gesloten deuren... Volgens mij is Quilty heel goed in het omgaan met gesloten deuren...

16-11-2019 14:34:19 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.064

OTindex: 32.950

weet dat beest veel dat zoiets niet mag

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: