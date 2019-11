13-11-2019 10:11:55

het gebeurt vaker dat mensen heel oud worden en dan nog zo gezond zijn dat je ervoor zou tekenen....vaak eten of drinken die iets meer dan gemiddeldals mensen zeuren dat ik teveel melk drink, dan wijs ik ze erop dat ik ooit een man kende die iedere dag 2 liter melk dronk en daarmee 103 werd....op die leeftijd stierf hij niet, maar verloren we contact, want hij woonde bij zijn zoon en schoondochter in, in Essen (Duitsland), zoon ging scheiden en daardoor verloor hij zijn verblijfsstatus en moest hij weer terug naar Polen