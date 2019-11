Eef met vier kinderen op straat door bedwantsen: Ik heb slapeloze nachten

Je hele woning leeghalen en vervolgens vier maanden op straat staan omdat het wemelt van de bedwantsen in je huis. Dat drama is Eef Bak uit Slotermeer overkomen.



Een gespecialiseerd bedrijf gaat de bedwantsen, die van bloed leven en 's nachts verschijnen, weghalen. Maar omdat er gif wordt gebruikt, kunnen Eef en haar vier kinderen niet in de woning blijven wonen.



Volgens Eef zijn er duizenden bedwantsen in haar woning. Het hele huis is daarom gestript. De vloerbedekking, bedden, meubels, plafondplaten en zelfs lampenkappen zijn weggehaald. Eef haar kinderen sliepen de afgelopen weken op een matras op een kale betonvloer in het lege huis. Woningbouwvereniging Stadgenoot zegt niet voor vervangende woonruimte te kunnen zorgen omdat de irritante diertjes door de bewoners zelf binnen zijn gebracht.



'Het is elke keer, mama, het jeukt, mama, ik heb een bultje.'



'Het probleem wordt echt onderschat, je kunt hier echt psychische problemen van krijgen en daarom moet het onder de aandacht komen', aldus Eef die nog geen idee heeft waar ze na het weekend moeten gaan verblijven.



'Zij slapen niet goed omdat ze nog steeds worden gebeten', vertelt Eef. 'Het is elke keer, mama, het jeukt, mama, kijk ik heb een bultje.' Zelf wordt ze inmiddels nauwelijks meer gebeten, maar dat komt omdat ze vrijwel niet meer slaapt.



Het bedrijf is gisteren, een dag na het interview met Eef, begonnen met de bestrijding van de bedwantsen in het huis. 'Ik heb slapeloze nachten', zegt Eef. 'Ook het gevoel dat ik straks op straat sta met vier kleine kinderen. Ik heb geen oplossing en zie die niet snel komen.'



'Mensen gaan eerst zelf aan de slag met spuitbussen omdat ze zich schamen'



THECLA HEKKER, MICROBIOLOOG

Bedwantsen komen steeds vaker voor en je kunt ze dan ook overal oplopen. Vaak in het buitenland, maar ook in Amsterdamse hotels of gewoon van iemand anders in het openbaar vervoer. Overdag houden bedwantsen zich schuil voor het licht en dan komen ze 's nachts tevoorschijn, ze zijn best snel en je kunt ze bijvoorbeeld meenemen in je kleding.



'Mensen gaan vaak eerst zelf aan de slag met spuitbussen omdat ze zich schamen. Als je het niet snel aan de bel trekt kan het echt uit de hand lopen', vertelt arts en microbioloog Thecla Hekker. 'Hoe eerder je erbij bent, hoe beter het is.'



Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens Hekker komt de bedwants steeds vaker voor in de stad. 'Het wordt in ieder geval vaker gerapporteerd. En gelukkig maar, want ik denk dat we baat hebben bij openheid. En dat we ons er zeker niet voor hoeven te schamen.'

Reacties

11-11-2019 23:07:48 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 7.793

OTindex: 1.337

Nou schamen hoef je je zeker niet (zou niet eens in me opkomen trouwens) maar klote is het wel als dit je overkomt zeg.

12-11-2019 02:00:42 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.504

OTindex: 22.122

Quote:

Woningbouwvereniging Stadgenoot zegt niet voor vervangende woonruimte te kunnen zorgen omdat de irritante diertjes door de bewoners zelf binnen zijn gebracht. Zo lust me d'r nog wel één. Alsof bedwantsen huisdieren zijn zoals cavia's. Zo lust me d'r nog wel één. Alsof bedwantsen huisdieren zijn zoals cavia's.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: