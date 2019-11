Tiener maakt dode hoek zichtbaar met webcamsysteem

Een 14-jarig Amerikaans meisje heeft een oplossing bedacht voor dode hoeken voorin de auto. Ze bouwde met goedkope onderdelen een speciaal projectiesysteem dat beelden uit de dode hoek van een auto binnen kan laten zien.Alaina Gassler uit de Amerikaanse staat Pennsylvania plaatste een webcam aan de buitenkant van de auto, op de raamstijl net boven de zijspiegel. Met een projector die ze aan de bestuurderskant ophing, liet ze de videobeelden vervolgens aan de binnenkant op de raamstijl projecteren.Daardoor lijkt het net alsof je dwars door de carrosserie heen kan kijken. Dankzij onderdelen die Gassler met een 3D-printer maakte, worden de beelden op de juiste plek geprojecteerd. Reflecterende stof maakt het beeld vervolgens duidelijker en zorgt ervoor dat alleen de bestuurder er iets van kan zien.Gassler diende het project in voor de Broadcom Masters-wetenschapsprijs voor middelbare scholieren. Ze won 25.000 dollar (ongeveer 22.000 euro).Autofabrikanten werken al jaren aan mogelijke oplossingen voor de dode hoeken voorin de auto. Deze oplossingen, zoals het camera- en displaysysteem waar Jaguar aan werkt, zijn echter erg duur en worden vooralsnog niet veel ingezet in consumentenvoertuigen.

06-11-2019 13:37:53

Prima idee! Mijn huidige auto (Opel Meriva) heeft ook enorme dode hoeken en je moet gewoon scheef in je stoel hangen om daaromheen te kunnen kijken! Ik vraag me alleen af of de projectie op een zonnige dag goed zichtbaar is in de auto.