Geen mannetje meer, maar mannelijk en vrouwelijk stelletje op Hilversumse stoplichten

HILVERSUM - Als je voor het stoplicht staat op de Schapenkamp in Hilversum zie je geen mannetje meer rood en groen oplichten maar twee homoseksuele mannen en twee lesbiennes. De gemeente Hilversum heeft de stoplichten aangepast om aandacht te vragen voor de acceptatie van LHBTI'ers.Wanneer het stoplicht op groen springt zie je twee mannen of twee vrouwen, hand in hand, met een hartje op de lichten afgebeeld. Foto "De verkeerslichten staan mede in het licht van de 'coming out day' en de eerste 'rainbow week' die deze maand zijn geweest", zegt de gemeente Hilversum tegen Nieuws uit Hilversum.De gemeente hoopt met deze kleine aanpassingen aandacht te blijven vragen voor LHBTI'ers. Door ze zichtbaar te maken in het dagelijks leven moet volgens de gemeente de sociale acceptatie worden bevorderd.