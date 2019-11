Thaise koning ontslaat bewakers koninklijke slaapkamers wegens overspel en ongepaste handelingen

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn heeft vier paleisambtenaren ontslagen, onder wie twee voor overspel en “uiterst kwaadaardig” gedrag. Twee lui

02-11-2019 11:04:33

Hij is niet erg geliefd, om het diplomatisch uit te drukken..



Een Bosschenaar zou zelfs kunnen zeggen dat hij nog niet mag ruiken waar zijn vader gepist heeft..



Hij hoert en snoert zelf alles bij elkaar maar oh wee als iemand anders buiten het postje pist.



Ook heeft hij een hekel aan buitenlanders zoals ik, mensen die dus in Thailand willen wonen. Dat is wederom vreselijk hypocriet omdat hijzelf vele maanden per jaar in het buitenland vertoeft, Duitsland heeft daarbij zijn voorkeur. Hoewel hij officieel geen politiek mag bedrijven heeft hij het oor van de premier, ten gevolge daarvan worden de immigratiewetten steeds draconischer..



Hij is momenteel 67 jaar, ik hoop van harte dat hij niet zijn vader achterna gaat, die werd 88. Zijn vader werd hogelijk gerespecteerd en was bijzonder geliefd, i.t.t. zijn zoon.