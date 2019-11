Nederlandse hondenopleider trainde Mechelse herder die ISIS-leider opjoeg: “Ik herkende hem meteen in tweet van Trump”

De herdershond die topterrorist Abu Bakr al-Baghdadi in het nauw dreef, kreeg z’n basistraining in Best, net voorbij Eindhoven. Dat beweert Marco va

01-11-2019 18:26:21 HenryHiaat

Nou en?

01-11-2019 18:27:58 Khitchakut

Niet zo heel goochem, die Marco. Als je de honden niet kunt doden dan ga je naar de bron en dood je degene(n) die deze honden trainen..

01-11-2019 19:25:11 stora

Net als met veel andere dingen zijn we in ons kleine landje ook heel goed met honden trainen.

01-11-2019 20:01:15 Khitchakut





Wellicht chargeer ik de zaak een beetje, maar ik ben echt van mening dat deze gespecialiseerde hondentrainers beter onder maaihoogte kunnen blijven, er lopen veel te veel gekken rond! @Mamsie : Dat bewijst enkel dat hij inderdaad een beetje dom is. Dit soort lieden -terroristen- schuwen grof geweld niet. Ik ben niet bang aangelegd, al zeg ik 't zelf, maar zou mezelf toch niet prettig voelen als ik zou weten dat ik een doelwit voor terroristen was, dan helpen mijn Martial Arts vaardigheden echt niet hoor! Zelfs ik kan geen kogels weg koppenWellicht chargeer ik de zaak een beetje, maar ik ben echt van mening dat deze gespecialiseerde hondentrainers beter onder maaihoogte kunnen blijven, er lopen veel te veel gekken rond!

01-11-2019 20:25:13 Mamsie

@Khitchakut : Ja, dat dacht ik ook. Maar hij rekent in geval van nood op zijn honden. Ik vond hem een tikkie naïef.

01-11-2019 20:38:04 Khitchakut





Kijk eens naar wat er met Pim Fortuyn en Theo van Gogh is gebeurd, en vooral hoe gemakkelijk dat eigenlijk was.. @Mamsie : Ook getrainde honden kunnen hem niet helpen als een paar idioten met automatische wapens hun magazijnen op hem ledigen.Kijk eens naar wat er met Pim Fortuyn en Theo van Gogh is gebeurd, en vooral hoe gemakkelijk dat eigenlijk was..

01-11-2019 21:14:44 TheIrishMan

Ik vind het erger dat het enige dier dat meer van anderen houd dan van zichzelf zo word misbruikt om problemen tussen mensen aan te pakken. Dit is iets tussen mensen en die honden moet je daar buiten laten.



@Khitchakut : En toch werken honden heel goed. Grotendeels omdat ze snel zijn, een schrikreactie is een onderbewuste actie en die kan je niet tegenhouden, hoe hard je het ook probeert.Ik vind het erger dat het enige dier dat meer van anderen houd dan van zichzelf zo word misbruikt om problemen tussen mensen aan te pakken. Dit is iets tussen mensen en die honden moet je daar buiten laten.

