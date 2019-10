Amour in de bus: verlegen buschauffeur na drie jaar op zoek naar de vrouw met knalblauwe ogen

HAARLEM - Blond haar en de blauwste ogen ooit spoken al drie jaar door het hoofd van een Haarlemse buschauffeur. Ze ontmoeten elkaar op de bus in Haarlem-Noord en de man was op slag verliefd. Ze hadden een leuk gesprek en ze liet hem blozen, maar daarna is hij de schone blonde nooit meer tegengekomen.



Maar verlegen als hij is durfde de 'chauffeur' geen hulp te vragen in zijn zoektocht. Een vriendin besloot als Cupido op te treden en plaatste een oproepje.



De oproep:

gezocht in Haarlem noord!

De leuke blonde dame die 3 jaar geleden bij mij in de bus stapte aan het Marsmanplein.

Je ging met je 2 blonde dochters met knalblauwe ogen naar de bioscoop.

Je had net je huisje opgeknapt.

En je bent juffrouw op een basisschool.



Wie ik ben?

Ik ben die goedlachse donkere buschauffeur.

Jij was de eerste vrouw die mij kon laten blozen...

Ik kan je maar niet vergeten!

Ik zou je héél graag nog eens ontmoeten.



"We hadden het al vaker over die bijzondere ontmoeting gehad. Hij kon haar niet uit zijn hoofd zetten", vertelt vriendin Martine tegen NH Nieuws. "Sindsdien keek hij overal om zich heen of hij haar zag. Ik ook, want ik woon in de buurt waar ze uitstapte." Maar het was zoeken naar een speld in een hooiberg en Martine besloot grof geschut in te zetten. "De buschauffeur doet helemaal niks met social media. En toen ik voorstelde om voor hem een oproepje te plaatsen dacht hij dat ik blufte. Maar nee hoor, het zou veel te mooi zijn als we haar weten te vinden."



De verlegen chauffeur heeft het oproepje uiteindelijk zelf geschreven, maar wil verder op de achtergrond blijven. Martine: "In ieder geval tot we wat meer weten. Misschien is ze wel getrouwd of misschien is ze verhuisd. Er kan veel gebeuren in drie jaar." Toch denkt Martine wel dat de vrouw zich de buschauffeur herinnert: "Ze hebben best wel even gepraat. En eerlijk is eerlijk, als je hem ziet... hij laat wel indruk op vrouwen achter."

