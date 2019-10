Spelende kinderen vinden gestolen goederen in Mijdrechtse struiken

Spelende kinderen hebben afgelopen week gestolen goederen gevonden in Mijdrecht. De vondst werd gedaan in een aantal struiken.



De politie wist de vondst direct te linken aan een inbraak die eerder deze maand heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde in een schuur. Inbrekers namen toen een deel van het gereedschap mee en stalen een racefiets.



De politie is blij met de vondst van het gestolen gereedschap, maar is nu nog op zoek naar de racefiets. Het gaat hierbij om een wit exemplaar van het merk Batavus. Verder heeft de fiets een zwarte voorvork en zwarte versleten handvatten.



Weet u waar de fiets is of heeft u meer informatie over de fiets, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000.

