Hotelbaas bijt van zich af en noemt klanten zuurpruim of gierige krent na negatieve recensies

Een eigenaresse van een hotel in Amersfoort slikt de negatieve recensies op internet over haar hotel niet langer. Paula Bouwer geeft de ontevreden gasten een koekje van eigen deeg door online stevig van zich af te bijten. Zo noemt ze gasten ‘valse feeks’, ‘gierige krent’ of ‘zuurpruim’. Bouwer laat in een reactie weten ‘het niet langer allemaal maar te pikken’.



Het kleine Queens City Vintage Hotel in Amersfoort verscheen deze week op de website The Best Social Media. De site verzamelde een aantal tweets van twitteraar @JenniekvB. Zij speurde naar de recensies van gasten op het hotel en vond een aantal zeer opvallende reacties van het hotel zelf.



Zo valt onder meer te lezen: ‘als er een lijst voor zuurpruimen bestond, dan stond u op nummer 1’, ‘wij hebben zelden iemand gezien die zo onfatsoenlijk binnenkwam’ en ‘wat een ongelooflijk stel ondankbare zuurpruimen’. Het hotel zou naar eigen zeggen het liefst zelf de kritische gasten recenseren. In dat geval, zo schrijft het hotel, zou een gast ‘een 1 krijgen’. Ook worden gasten uitgescholden voor ‘valse feeks’ en ‘gierige krent’.



Eigenaresse Paula Bouwer laat desgevraagd weten dat zij inderdaad achter de reacties zit. ,,Ja, die zijn van mij. Alles kan maar op het internet, mensen mogen van alles zeggen. Terwijl ze vaak zelf de fout ingaan en dan laten ze bij ons een slechte recensie achter. Ik bijt van mij af omdat ik het niet langer pik.’’



Volgens Bouwer is het niet haar bedoeling om mensen te beledigen. ,,Het is ludiek, een beetje cabaret. Je ziet toch dat het geen alledaagse reacties zijn. Het is niet mijn bedoeling om mensen de grond in te boren, ik wil aankaarten dat hier iets mee gedaan wordt. Ik probeer misstanden aan te kaarten. De recensies bij Google en Booking.com, dat is soms bijna chanteren. Dat hoor ik ook om mij heen, dat klanten zeggen dat ze dingen willen omdat ze anders een slechte review schrijven. Omdat ze bijvoorbeeld geen gratis ontbijt krijgen.’’



Bouwer stelt dat het systeem nu niet eerlijk is. Ze komt met een voorbeeld waarbij een gast ‘de boel afbrak’ en toen ook nog een slechte recensie schreef op boek- en vergelijkingssite Booking.com. ,,Ik neem dat Booking.com kwalijk. Ik kan aantonen dat die gast zich misdroeg en dan verwijderen ze toch die recensie niet. Omdat ze zeggen dat het de mening van de klant is.’’



Voor Bouwer is het een principieel punt. ,,Iedereen denkt op internet alles maar te kunnen zeggen zonder dat iemand iets terugzegt. En dan vaak ook nog anoniem ook. Nou, ik zeg wel iets terug. Ik heb ook wel eens gedreigd met een aangifte als de recensie niet verwijderd zou worden.’’



De hotelbaas moet wel toegeven dat de reacties mogelijk niet goed kunnen vallen. ,,Ik denk dat het niet meer klanten op zal leveren, inderdaad. Helemaal niet nu jij er een stuk over gaat schrijven.’’

27-10-2019 15:06:37 lonewolf

Maar zoiezo is het wel altijd leuk om te lezen Aan de ene kant terecht, aan de andere kant zal ik niet zosnel naar een hotel gaan die slechte reacties geeft naar mensen die al in het hotel geweest zijn. Uiteraard als het duidelijk is in de reactie dat deze klant fout was, dan is het weer een ander verhaal.Maar zoiezo is het wel altijd leuk om te lezen

27-10-2019 15:24:26 stora

Je zet dus de uitbater voor het blok.

Als alle uitbaters hun reactie op het verhaal geven, wat op internet verschijnt over hun zaak dan zal je zien dat veel zogenaamde recencies uit wraak worden geplaatst.



Laatste edit 27-10-2019 15:24 @lonewolf , een hoop mensen denken dat ze alles kunnen maken. Zoals in het artikel, als ik geen gratis ontbijt krijgt geef ik een slechte recencie.Je zet dus de uitbater voor het blok.Als alle uitbaters hun reactie op het verhaal geven, wat op internet verschijnt over hun zaak dan zal je zien dat veel zogenaamde recencies uit wraak worden geplaatst.

