Omvallend flesje veroorzaakt ontruiming geneeskundefaculteit

Een omgevallen flesje heeft er dinsdagavond voor gezorgd dat de geneeskundefaculteit van het UMCG korte tijd ontruimd is geweest.

Bij een proef viel een flesje om, en dat deed de rookmelders afgaan, vertelt een woordvoerder van de brandweer.



'Gevaar is er niet geweest', aldus de woordvoerder. 'De professor en de studenten gaven meteen aan dat het niet om iets giftigs ging. De precieze inhoud van het flesje kennen wij niet.'



Nadat ze een kwartiertje buiten moesten wachten, konden de studenten weer naar binnen.

precieze inhoud kennen ze niet. ze weten wel meteen dat het niet iets giftigs was. kortom ze weten donders goed wat het was, maar ze durven het niet te zeggen

Nou theoretisch gezien zou het best kunnen. Ik kan me voorstellen dat er in een lokaal een kast vol met allerlei stoffen staat, maar ter beveiliging geen giftige stoffen.



Men heeft misschien geen idee welke stof er precies gebruikt is, maar weet wel zeker dat het geen giftige stof geweest kan zijn gezien deze simpelweg niet voor handen was.