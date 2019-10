Miloe zoekt haar redder na epileptische aanval: Wil hem heel erg graag bedanken

Miloe van Beek weet zelf nog weinig van haar eerste epileptische aanval op 10 oktober. De 45-jarige journaliste liep rond 18.30 uur over de Wibautstraat toen zij in elkaar zakte. De moeder van twee kinderen werd geholpen door een voor haar onbekende man. Nu is ze naar hem op zoek.



'Mijn redder in nood heeft eerst het nummer uit mijn favorieten gebeld en kreeg mijn man aan de lijn', vertelt Miloe. 'Hij wist mijn iPhone – waarschijnlijk dankzij mijn vingerafdruk – te ontgrendelen. Direct daarna belde de man met zijn eigen telefoon 112.'



Volgens Miloe ging het gesprek met haar man als volgt:



ONBEKENDE MAN: 'Hallo, wie bent u?'

ECHTGENOOT: 'Huh, wie ben jij?'

ONBEKENDE MAN: 'Ik begrijp dat het verwarrend is, maar ik bel met de telefoon van een mevrouw die hier op de grond ligt. Ze heeft waarschijnlijk een epileptische aanval gehad, maar ze is wel weer bij kennis.'



'De situatie is voor beide mannen vast erg verwarrend geweest, denk ik', vervolgt Miloe. 'Mijn echtgenoot was blij dat hij dat laatste er snel bij zei. Mijn man heeft hem maar heel kort gesproken, want hij gaf mijn telefoon aan de ambulancebroeders. Op de achtergrond hoorde mijn man de hulpverleners - politie waarschijnlijk - tegen hem zeggen dat hij wel kon gaan. Mijn man heeft er niet meer bij stilgestaan om te vragen naar zijn naam.'



Miloe wil de man graag opsporen en bedanken. Gisteren plaatste ze op Facebook een bericht in de hoop hem te vinden, maar tot dusver nog zonder succes.



'Ik heb hem nooit in de ogen kunnen kijken en bedanken. Ik vind het bijzonder dat een onbekend iemand meteen in actie komt op een heftig moment. Het is inmiddels al even geleden, maar met verloop van tijd lijkt een ontmoeting met mijn redder steeds belangrijker te worden.'



Revalidatie

Volgens de artsen van Miloe is de kans op een tweede epileptische aanval zeventig procent. 'Om die reden slik ik nu medicatie', vertelt de journaliste. 'Door de pillen voel ik mij suf en af en toe wankel. Vanwege de aanval mag ik ook een half jaar geen auto meer rijden.' Hoe lang Miloe de medicatie moet slikken is nog niet duidelijk. 'Vanmiddag heb ik een MRI-scan. Pas daarna zijn de artsen in staat meer te zeggen over het vervolgtraject.'



Naast haar redder bedanken, hoopt ze dat hij een aantal van haar vragen kan beantwoorden. 'Wat er precies is gebeurd is mij voor een raadsel. Hoe heeft het eruit gezien? Hoe lang duurde het? Ik wil het gewoon heel graag weten.'

