Ketterij in het VATICAAN? Katholieken stelen de heidense vruchtbaarheidsstandbeelden van de paus, dumpen ze in de rivier

Boos vanwege de schijnbare aanbidding door paus Franciscus van valse goden en heiligbeelden, is een crack team van boze katholieken een Romeinse kerk binnengeglipt en op weg gegaan met een verzameling Amazone-beelden, waarna ze die in de rivier de Tiber dumpten.In een video die blijkbaar in de vroege uurtjes van de ochtend is gefilmd en is gepost door de katholieke nieuwssite LifeSite News, staan ​​een paar gelovigen op uit de kerkbanken van de Santa Maria in Rome in de Traspontina-kerk in Rome, ze verwijderen verschillende bewerkte houten beelden van een topless zwangere vrouw, dan gaan ze naar buiten naar de Engelenburcht, groeten daar het standbeeld van Aartsengel Michael en tenslotte gooien ze de beeldjes in de rivier de Tiber beneden.De bizarre overval van de mannen was niet zonder waarschuwing.Eerder deze maand ontving paus Franciscus de beelden als een geschenk van inheemse leiders uit het Amazonegebied, die deelnamen aan een ceremonie voor het planten van bomen in de Vaticaanse tuinen. Voor de paus was het een gelegenheid om een ​​preek te houden over klimaatverandering, met het planten van een boom met "grond uit de Amazone ... badend in het bloed van degenen die zijn gestorven in het gevecht tegen de vernietiging ervan."