Vrouw moet 7 uren op beplaste vliegtuigstoel zitten nadat cabinepersoneel haar toegang tot het toilet weigerde

Een vrouw beweert dat ze gedwongen was om zeven uren te zitten in haar eigen urine tijdens een vlucht, nadat het cabinepersoneel haar de toegang tot het toilet weigerde.



De 26-jarige vrouw vloog terug naar Dublin Airport vanuit Bogota in Colombia met een toestel van Air Canada.



Tijdens de eerste helft van de reis van Bogota naar Toronto liep de vlucht een vertraging op van ruim twee uren.



De vrouw zei het personeel een paar keer dat ze dringend gebruik moest maken van het toilet, maar steeds werd geweigerd en moest ze terug naar haar plaats.



Ze vertelt: β€œIk heb vier keer gevraagd over een periode van twee uren of ik gebruik mocht maken van het toilet, maar ik werd steeds naar mijn plaats teruggestuurd, ondanks ik aan het personeel doorgaf dat het dringend was en dat ik vreesde dat ik het in mijn broek zou doen.”



β€œHeel onbeschoft werd aan mij gezegd dat ik terug moest naar mijn plek en uiteindelijk plaste ik in mijn broek.”



De verontwaardigde vrouw zegt dat ze daarna zeven uur lang in haar eigen urine moest zitten en werd ze straal genegeerd door het cabinepersoneel.



Toen het vliegtuig een tussenstop maakte in Toronto was, was de vrouw genoodzaakt om een hotel op te zoeken om zich op te frissen en schone kleren aan te doen.



Ze heeft haar misnoegen over het incident doorgespeeld aan Air Canada die haar verontschuldiging aanbood en de vrouw een voucher aanbood ter waarde van ongeveer US$ 390.



De vrouw is echter niet tevreden met de verontschuldiging en vindt dat er opgetreden moet worden tegen het cabinepersoneel.

Reacties

25-10-2019 10:20:29 venzje

Waarom zou je tijdens een tussenstop niet naar het toilet mogen? Het vliegtuig stond toch gewoon stil?



Ik ben trouwens bang dat ik het niet op mijn stoel zou hebben gedaan, maar gewoon in het gangpad.

25-10-2019 10:49:06 Khitchakut





Zou jij in je broek gepist hebben en vervolgens maar liefst 7 uur in je eigen zeik hebben gaan zitten? Echt? Geloof je het zelf?



Cabine-personeelsleden in een vliegtuig zijn vaak inderdaad dominante persoonlijkheden en ik denk dat daar een goede reden voor is, zie maar eens honderden passagiers rustig te houden op een lange vlucht, maar kom op zeg! Er is toch niemand die met zijn volle verstand zich zoiets laat welgevallen?!



Wat Venzje zegt, ik zou gewoon in het gangpad gepist hebben, en voor je zegt "Ja, maar jullie zijn mannen", mijn ex zou op zeker ook in het gangpad gepist hebben, maar oké, zij is een Bossche..



.



Laatste edit 25-10-2019 10:50 Ik vraag me weleens af wat voor soort mensen dat zijn? Ze laten zich dwingen en ringeloren om vervolgens nadien een grote muil open te trekken.. Wat zegt dat over zo iemand?Zou jij in je broek gepist hebben en vervolgens maar liefst 7 uur in je eigen zeik hebben gaan zitten? Echt? Geloof je het zelf?Cabine-personeelsleden in een vliegtuig zijn vaak inderdaad dominante persoonlijkheden en ik denk dat daar een goede reden voor is, zie maar eens honderden passagiers rustig te houden op een lange vlucht, maar kom op zeg! Er is toch niemand die met zijn volle verstand zich zoiets laat welgevallen?!Wat Venzje zegt, ik zou gewoon in het gangpad gepist hebben, en voor je zegt "Ja, maar jullie zijn mannen", mijn ex zou op zeker ook in het gangpad gepist hebben, maar oké, zij is een Bossche..

25-10-2019 11:04:14 venzje

Komt nog bij dat ze hem me niet zouden moeten flikken omdat ik het sowieso al geen twee uur zou volhouden, zelfs al was ik daarvóór net geweest. En dat zal wel voor meer mannen aan de goede kant van de vijftig gelden.

25-10-2019 11:33:48 Khitchakut





.



Laatste edit 25-10-2019 11:38 @venzje : Precies! Vanwege mijn diabetes en leeftijd moet ik ook vaker plassen dan toen ik nog een 40er was. Als ik eenmaal moet dan is er echt niemand die het me nog eens uren kan laten ophouden!

25-10-2019 11:47:06 DOAfan1

Ik heb het een keer meegemaakt met “turbulentie” op een vlucht naar zuid Korea. Moest van het personeel blijven zitten... na 20 min zonder enige vorm turbulentie ben ik alsnog gegaan ondanks het uitdrukkelijke verzoek alsnog te blijven zitten.

Heb ze gezegd dat als zij inflight sales kunnen aanbieden tijdens de “turbulentie” ik wel het toilet kon bezoeken.

25-10-2019 11:51:21 Roxichu

@Khitchakut : Ik werk in DB, ik hoop dat ze niet in het centrum woont?

25-10-2019 11:52:53 Khitchakut

@Roxichu : Hahahaaaa!!! Nee hoor, zover ik van mijn zoon begrepen heb woont ze ergens op een flatje op De Helftheuvel, geen zorgen, je bent veilig Hahahaaaa!!! Nee hoor, zover ik van mijn zoon begrepen heb woont ze ergens op een flatje op De Helftheuvel, geen zorgen, je bent veilig

25-10-2019 12:24:26 Khitchakut

@venzje : Dat ben ik geheel met je eens

25-10-2019 13:18:00 Mamsie

Wat ik mis in dit verhaal, is de reden dat ze niet naar het toilet mocht.

Daar heb je toch geen toestemming voor nodig, lijkt me.

Ik ben bang dat dit verhaal wél raar, naar helemaal niet waar is.

Andere passagiers zullen toch ook naar de wc gemoeten hebben....

25-10-2019 14:22:16 Khitchakut

@Mamsie : Heb je vaak gevlogen lieverd? En, wat waren je indrukken over het cabinepersoneel?

25-10-2019 15:28:58 Grouse

@Khitchakut : Meestal is het cabinepersoneel heel vriendelijk tegen me. Maar dat zal aan mijn innemende persoonlijkheid liggen

