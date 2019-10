Baby levend opgegraven nadat familie hem dood waande en begroef

Chinese dorpsbewoners hebben een levende baby opgegraven toen ze gehuil onder de grond hoorden. Het kindje zat in een kartonnen doos en maakt het intussen goed.



Jiao Xinglu en Zhou Shangdong waren op 21 augustus champignons aan het zoeken vlakbij hun dorp Laiwu, een plaats in de noordoostelijke Chinese provincie Shandong. Plots hoorden ze geschreeuw onder omgewoelde grond. Ze begonnen te graven en troffen een kartonnen doos aan met daarin een baby. Het jongetje leefde nog, maar leed aan bloedarmoede en geelzucht. Het werd meteen naar het kinderziekenhuis in Shandong gevoerd en stelt het intussen goed.



Enkele dagen later klopte een man aan bij de politie. Hij had het nieuws vernomen en beweerde dat hij de grootvader van de baby is. Hij legde uit dat het jongetje bij de geboorte stopte met ademen en dat hij een zware longinfectie had. “Hij stierf twee dagen na zijn geboorte. Hij kon niets drinken of eten. Nadat hij overleden was, hebben we hem begraven. Ik moet er de hele tijd aan denken. Ik ben blij en verdrietig tegelijkertijd”, vertelde hij aan Asia Wire.

Bloedarmoede, geelzucht en een longinfectie, het kan niet op!

Dat van die geelzucht en die longinfectie kan ik wel begrijpen maar bloedarmoede bij een pasgeborene, nou dat is nieuw voor mij.

, je bent nooit te oud om te leren lieverd:



"Een pasgeboren baby heeft veel rode bloedcellen, die in de baarmoeder zijn aangemaakt door het beenmerg. Alleen worden deze oude rode bloedcellen snel afgebroken. Wanneer een baby sneller groeit dan dat zijn lichaam bloed kan aanmaken, of doordat de opname van ijzer (een belangrijke bouwstof van rode bloedcellen) nog niet goed ontwikkeld is door de onrijpheid van de dunne darm, kan bloedarmoede ontstaan."



.



Begraven in een kartonnen doos, de dood 'vastgesteld' door iemand die wellicht nooit verder is gekomen dan een EHBO cursus? Onderontwikkelde mensen daarzo... @Mamsie , je bent nooit te oud om te leren lieverd:

