24-10-2019 19:13:21

Nou, ik zet daar als Pauszijnde toch wel de nodige kritische kanttekeningen bij. Napoleon is nooit keizer geworden. Om keizer te worden is het nodig dat je door de Paus als keizer wordt gekroond. Op zondag 2 december 1804 had hij mijn voorganger Pius VII laten komen naar de Notre Dame in Parijs. Die stond klaar om hem te kronen, maar wat doet die oen?Hij grist de kroon uit de handen van de Pausen zet dat ding zelf op zijn kanus. Ja, dat telt niet, dan ben je geen keizer. En dan dat verhaal over zijn afstammelingen. Nadat Napoleon op het Britse eiland Saint Helens was overleden, werd zijn stoffelijk overschot naar Parijs vervoerd. Daar hebben artsen een lijkschouwing gehouden waaruit bleek dat zijn teelballen niet tot ontwikkeling waren gekomen. Zijn kinderen waren dus helemaal niet door hem verwekt. Als iemand beweert dat hij een afstammeling is van keizer Napoleon, dan is dat een dubbele leugen. Napoleon is nooit keizer geworden omdat hij weigerde door de Paus te worden gekroond en bovendien heeft hij als onvruchtbare man nooit nakomelingen gehad.