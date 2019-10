Tiener (16) vlucht na aanhouding in Oost mét handboeien om

De politie is op zoek naar een 16-jarige verdachte die zich in Oost schuldig zou hebben gemaakt aan 'onttrekking van aanhouding'. De tiener was al geboeid, maar wist toch weg te komen.



Het gaat om een 16-jarige verdachte met een licht getinte huidskleur en zwarte kleding. De tiener wist bij een aanhouding op de Röntgenstraat in de Watergraafsmeer weg te komen. Dit gebeurde rond 10.30 uur. De politie is nog steeds op zoek.



Waarom de verdachte precies werd aangehouden, kan de politie niet zeggen. Behalve de zwarte kleding is de verdachte te herkennen aan de zilverkleurige handboeien.

Reacties

23-10-2019 09:11:41 Khitchakut

En natuurlijk kan de politie wel zeggen waarom hij was aangehouden, ze willen het niet, das wat anders.. Knullig hoor, bijzonder knullig.. Dan sla je als politie toch wel een flater hoor! Een 16 jarige Marokkaanse jongen weet de Hermandad te snel af te zijn, geboeid en wel? Die jongen verdient het om op vrije voeten te blijven!En natuurlijk kan de politie wel zeggen waarom hij was aangehouden, ze willen het niet, das wat anders.. Knullig hoor, bijzonder knullig..

23-10-2019 10:44:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.662

OTindex: 32.758

Quote:

Behalve de zwarte kleding is de verdachte te herkennen aan de zilverkleurige handboeien.

hij zal niet op het idee komen om die handboeien te slopen en een andere kleur kleren aan te doen hij zal niet op het idee komen om die handboeien te slopen en een andere kleur kleren aan te doen

23-10-2019 10:50:48 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.070

OTindex: 1.271

Als hij aangehouden wordt, kan hij altijd zeggen dat hij op weg was naar een SM-feestje

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: