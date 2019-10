Ouderen protesteren: We willen best met de rollator over de snelweg

UTRECHT - Ouderen zijn boos. Ze willen massaal in actie komen om pensioenkortingen te voorkomen. De telefoon staat roodgloeiend bij seniorenorganisatie ANBO in Woerden. "Sommige ouderen zeggen dat ze hun rollator al hebben klaarstaan voor acties."



De rekenrente voor pensioenfondsen moet aangepast worden, zegt ANBO. Dat moet gebeuren om de dreigende kortingen voor te zijn en gepensioneerden weer zicht te geven op verhoging van hun pensioen. De organisatie roept haar leden op om in actie te komen. En daar zijn de ouderen toe bereid. Sommigen zeggen wel met hun rollator over de snelweg naar Den Haag te willen gaan.



Voor nu hoeft Den Haag zich nog geen zorgen te maken. De acties bestaan momenteel uit het verzamelen van boze reacties, zegt een woordvoerder. Achter de schermen zou al gewerkt worden aan 'hardere acties', maar wat die precies inhouden is nog niet duidelijk. In de komende weken worden gesprekken gevoerd tussen ANBO en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken, de Tweede Kamer en De Nederlandse Bank. Mocht daar niets uit komen, dan gaat de ANBO het groter aanpakken.



Reacties

21-10-2019 10:11:05 Khitchakut

"Sommige ouderen zeggen dat ze hun rollator al hebben klaarstaan voor acties."



De barricaden op!!



Met 100% respect voor onze ouderen, (tenslotte ben ik er bijna zelf een), moest ik toch vreselijk lachen toen ik las;

21-10-2019 10:17:30 Mamsie

Klaar voor de strijd! @Khitchakut : De mijne is ook al gevechtsklaar hoor. Afgetankt en met het noodzakelijke geschut erop.Klaar voor de strijd!

21-10-2019 10:24:35 Khitchakut





Ik ben sedert 2007 in totaal bijna 200 Euro per maand achteruit gegaan in mijn pensioen, elk jaar een beetje.. En nee, ik reken in Euros, dus zonder koerswisselingen, zou ik dat doen dan ga ik nog harder huilen..



En als kers op de taart: Elk jaar dat ik buiten Nederland woon wordt er 2% van mijn toekomstig AOW ingehouden, dat betekent dat ik in 2024, als ik 67 word, een AOW van 100-17*2%=67% van mijn AOW ga ontvangen. Omdat ik geen inkomstenbelasting hierover hoef te betalen zal het iets minder zijn, maar niet veel. En niemand kan mij vertellen waarom dit zo is..



Ik had trouwplannen met Wan maar die heb ik in de koelkast gestopt. Zo ik met haar trouwen dan wordt er nog eens zo'n 4 a 500 Euro van mijn AOW ingehouden. Normaliter wordt dan via de echtgenote deze derving gecompenseerd, maar omdat mijn vrouw een buitenlandse is krijg ik dus de compensatie niet. De tering voor ze, dan trouw ik maar niet!!



Laatste edit 21-10-2019 10:35 @Mamsie : In ernst: Ik ondervind al jaren dezelfde ellende van mijn pensioenfonds, het ABP. Het APB is het op een of twee na grootste pensioenfonds ter wereld!! Maar al sedert vele jaren krijgen wij geen indexering, (compensatie voor inflatie). ook knabbelen ze elk jaar een beetje af van onze pensioenen. Het is tenhemelschreiend hoe wij, de leden van dat kut pensioenfonds letterlijk jaar op jaar van achteren genomen worden, als je me begrijpt..Ik ben sedert 2007 in totaal bijna 200 Euro per maand achteruit gegaan in mijn pensioen, elk jaar een beetje.. En nee, ik reken in Euros, dus zonder koerswisselingen, zou ik dat doen dan ga ik nog harder huilen..En als kers op de taart: Elk jaar dat ik buiten Nederland woon wordt er 2% van mijn toekomstig AOW ingehouden, dat betekent dat ik in 2024, als ik 67 word, een AOW van 100-17*2%=67% van mijn AOW ga ontvangen. Omdat ik geen inkomstenbelasting hierover hoef te betalen zal het iets minder zijn, maar niet veel. En niemand kan mij vertellen waarom dit zo is..Ik had trouwplannen met Wan maar die heb ik in de koelkast gestopt. Zo ik met haar trouwen dan wordt er nog eens zo'n 4 a 500 Euro van mijn AOW ingehouden. Normaliter wordt dan via de echtgenote deze derving gecompenseerd, maar omdat mijn vrouw een buitenlandse is krijg ik dus de compensatie niet. De tering voor ze, dan trouw ik maar niet!!

21-10-2019 10:38:36 Khitchakut

Sorry lieve mensen, ik liet mij even gaan. Zal niet meer gebeuren... Denk ik..

21-10-2019 10:38:58 venzje

Quote:

Sommigen zeggen wel met hun rollator over de snelweg naar Den Haag te willen gaan.



En waarom niet? Laat je maar rustig gaan hoor, we zijn hier onder vrienden.



Die moeten dan wel erg goed ter been zijn, want da's best een end lopen met een rollator. Zelfs als je in Wassenaar woont.

@Khitchakut : En waarom niet? Laat je maar rustig gaan hoor, we zijn hier onder vrienden.

21-10-2019 10:39:32 Mamsie

Dus de vermindering is ook weinig. Ik denk dat ik zo'n 35 euro per maand incasseer, dankzij mijn laatste werkgever die reëler en eerlijker hierin was.

Gelukkig is er AOW het het pensioen van Papsie, dus we komen helemaal niets te kort.



Enne... het échte huwelijk wordt in het hart gesloten, niet op het stadhuis.



@Khitchakut : Nou is mijn pensioentje minimaal, met dank aan de heren doktoren die mij in de waan brachten dat ik als parttimer daar niet aan mee kon doen.

Dus de vermindering is ook weinig. Ik denk dat ik zo'n 35 euro per maand incasseer, dankzij mijn laatste werkgever die reëler en eerlijker hierin was.

Gelukkig is er AOW het het pensioen van Papsie, dus we komen helemaal niets te kort.

Enne... het échte huwelijk wordt in het hart gesloten, niet op het stadhuis.

21-10-2019 10:45:57 Khitchakut

@venzje :



: Blij dat te horen lieverd! Momenteel is het hangen en wurgen hier, maar hopelijk zal de volgende oogst in maart volgend jaar eindelijk wat soelaas bieden..



Ook heb ik altijd gespaard, bij datzelfde ABP, en als ik straks 67 ben dan krijg ik dus dat gekorte AOW maar gelukkig ontvang ik dan tevens dankzij mijn spaarregeling zo'n 11.000 Euro per jaar van het spaarfonds. 4.000 daarvan gaat naar mijn ex, maar de rest is dan een mooie aanvulling op mijn AOW. Ik heb gelukkig nog iets goed gedaan Des te ouder ik word, des te beter ga ik het krijgen



Edit: Kleine correctie 100-17*2% is natuurlijk 66%, niet 67%



@Mamsie : Blij dat te horen lieverd! Momenteel is het hangen en wurgen hier, maar hopelijk zal de volgende oogst in maart volgend jaar eindelijk wat soelaas bieden..

Ook heb ik altijd gespaard, bij datzelfde ABP, en als ik straks 67 ben dan krijg ik dus dat gekorte AOW maar gelukkig ontvang ik dan tevens dankzij mijn spaarregeling zo'n 11.000 Euro per jaar van het spaarfonds. 4.000 daarvan gaat naar mijn ex, maar de rest is dan een mooie aanvulling op mijn AOW. Ik heb gelukkig nog iets goed gedaan

Des te ouder ik word, des te beter ga ik het krijgen

Edit: Kleine correctie 100-17*2% is natuurlijk 66%, niet 67%

21-10-2019 11:19:24 GMVersluis

@Mamsie :



Enne... het échte huwelijk wordt in het hart gesloten, niet op het stadhuis.

Enne... het échte huwelijk wordt in het hart gesloten, niet op het stadhuis.

Mooi gezegd!



Mooi gezegd! Mooi gezegd!

21-10-2019 11:42:45 venzje

@Mamsie :

Enne... het échte huwelijk wordt in het hart gesloten, niet op het stadhuis.

Zo bezien ben ik ook getrouwd.

21-10-2019 12:13:54 botte bijl

@venzje :

mooi zo



Laatste edit 21-10-2019 12:14 mooi zo

21-10-2019 16:33:39 Grouse

Ouderen in aktie: Gaan ze staken?

21-10-2019 16:44:38 Emmo

@Grouse : Ze zullen wel niet naar het malieveld gaan. Dan zakken ze tot over de assen in de blubber.

