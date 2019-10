Amerikaanse farmaceut moet man acht miljard dollar betalen vanwege borstgroei

Johnson & Johnson is een grote Amerikaanse farmaceut die onder andere het medicijn: Risperdal heeft ontwikkeld. Dat middel kan gebruikt worden voor schizofrenie en bipolaire stoornissen. Maar dat werkt niet voor iedereen even goed. Een Amerikaan groeide na het nemen van dit medicijn namelijk borsten. Na een heftige rechtszaak werd hij door een jury in Pennsylvania in z’n gelijk gesteld. Er wordt een schadevergoeding geëist van 8 miljard dollar, omgerekend 7,3 miljard euro.



De schadevergoeding die wordt geëist is de hoogste die dit jaar in de VS is gegeven. Zeer waarschijnlijk wordt het bedrag verlaagd, maar de uitspraak is een tegenvaller voor Johnson & Johnson. Er lopen in de VS namelijk nog ruim 13.000 zaken over het middel. Dat wordt flink geld lappen mogen er nog meer aanklagers naar voren komen en dat kan zomaar gebeuren nadat dit ‘schandaal’ naar buiten is gekomen. Het bedrijf wil het dus allemaal zo snel en goedkoop mogelijk afhandelen. In het verleden hebben ze ook al een paar individuele zaken als het ware in de doofpot gestopt. Ronduit belachelijk als je het ons vraagt.



Het medicijn is niet de enige set-back voor Johnson & Johnson. Afgelopen augustus kreeg het bedrijf een boete van 572 miljoen dollar omdat ze medeverantwoordelijk worden gehouden voor de opiatencrisis. Die crisis gaat over de pijnstillers fentanyl en oxycodon en heeft in de VS tussen 1999 en 2017 400.000 levens gekost. Dit is de eerste keer dat een bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gehouden, de hele zaak is nog in hoger beroep. Ook zou er asbest in het talkpoeder van het bedrijf hebben gezeten. Wat zijn het ook een stelletje honden.

Reacties

20-10-2019 12:16:02 HHWB

Oudgediende



T S Begrijp het probleem niet zo... nu kan hij, met wanneer er geen vrijwillige vrouw ter beschikking is, toch aan borsten voelen....

20-10-2019 13:02:43 stora

Stamgast



Wat zeg ik, 2 tieten met geld @HHWB , Hij heeft nu een tiet met geld.Wat zeg ik, 2 tieten met geld

20-10-2019 13:31:47 Sjaak

Moderator



Geef mij ook maar borsten en 8 miljard.

