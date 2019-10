Burenruzie: Geef 5.000 euro of seks met je vrouw

,,Geef me 5.000 euro of ik heb seks met jouw vrouw’’. Met die woorden zou de 42-jarige John D. uit Spijkenisse zijn buurman hebben afgeperst. Ook zou hij met geweld hebben gedreigd. John D. was boos omdat de buurman met zijn vriendin naar bed was geweest.



In de Dordtse rechtbank ontkende John D. de bedreiging. Hij gaf wel toe dat er op 3 juli vorig jaar ruzie met de buurman is geweest. Deze buurman zou dronken zijn huis zijn binnengelopen om seks te hebben met de vriendin van John D.



D. kwam een dag later verhaal halen bij de buurman die vervolgens alles ontkende. De Spijkenisser dreigde zijn foute vrienden te sturen en eiste 5.000 euro.



Alleen als hij seks met de buurvrouw kon hebben, was de zaak ‘afgekocht’. John D. ontkende deze lezing in de rechtbank en stelde dat de zaak ‘al was uitgepraat’.



Een overbuurvrouw verklaarde bij de politie de Spijkenisser op straat te hebben horen bellen over de afpersing. ,,We moeten even 5K halen’’, zou John D. hebben gezegd. Beelden van een straatcamera met geluid zouden dat bevestigen. Voldoende bewijs voor dwang, vond het OM.



De officier van justitie eiste 5.000 euro boete en één maand voorwaardelijke cel tegen John D. voor het afhandig maken van geld onder dwang. ,,Een kwalijke zaak’’, sprak de aanklaagster. ,,Er zijn heel akelige woorden gebruikt.’’



De uitspraak is op 25 oktober.

Reacties

19-10-2019 18:40:01 Mamsie

Oog om oog en tand om tand. En muts om muts. Tja......

19-10-2019 18:42:28 Cubbie

Je vent zal het voor 5000 euro maar prima vinden dat iemand met je naar bed gaat zeg.. Dan zit die liefde ook niet erg diep

19-10-2019 18:44:54 stora

@Cubbie , of die vrouw zegt tegen haar man, niet betalen want ze hoopt op een goede beurt

19-10-2019 18:55:07 Cubbie

Moest trouwens "met je vrouw" staan daar, haha @stora : Ja precies!Moest trouwens "met je vrouw" staan daar, haha

19-10-2019 19:50:59 botte bijl

die kerels klooien dus als noodgeile bezitterige kleuters, maar hebben die vrouwen er ook nog wat over te zeggen

19-10-2019 20:57:23 sleeper

Duidelijk niet de slimste man die John D.

Er zal een reden zijn waarom de buurman met zijn vriendin het bed in is gedoken.

19-10-2019 21:43:02 Khitchakut

@sleeper : Er zijn veel meer domme criminelen dan slimme, daarom zitten de gevangenissen vol.. Over de slimme jongens lees je nooit iets.

