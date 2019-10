Wijdemeren plaatst bushokje op invalidenparkeerplek, bewoners verbaasd

LOOSDRECHT - Loosdrechters zijn verbaasd: pal voor de deur van de huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan is een bushokje geplaatst. Het bushokje blokkeert niet alleen deels de toegang van de huisartsenpraktijk, maar staat ook nog eens op een invalidenparkeerplaats.



Volgens Loosdrechters op social media was de huisartsenpraktijk vanwege een hoge stoep al niet al te best toegankelijk voor mensen met een beperking en dat is er met het bushokje voor de deur ook niet beter op geworden. "En dat in de Week van de Toegankelijkheid", reageert een van de bewoners. "En waar moet ik als invalide nu met mijn auto gaan staan?", vraagt een ander zich af.



De gemeente Wijdemeren laat weten te gaan uitzoeken hoe het zit met het bushokje.

Reacties

16-10-2019 12:43:15 Grouse

En zo te zien is er wel meer veranderd dan alleen een bushokje. Ook de bestrating eromheen is aangepast.

Van een invalidenparkeerplaats was trouwens geen sprake. Ja er stond een bord maar ook een groot kruis omdat het een inrit was.

linkje oude stituatie Laatste edit 16-10-2019 12:44 Dat blokkeren valt wel mee. Er is nog ruimte zat om met een grote rolstoel overdwars door te rijden. En een hoge stoep? Niets van te zien.En zo te zien is er wel meer veranderd dan alleen een bushokje. Ook de bestrating eromheen is aangepast.Van een invalidenparkeerplaats was trouwens geen sprake. Ja er stond een bord maar ook een groot kruis omdat het een inrit was.

16-10-2019 13:06:50 venzje

"En waar moet ik als invalide nu met mijn auto gaan staan?" 30 meter verderop, op de parkeerplaats.

Fijn, dat mensen die zo slecht ter been zijn dat ze geen auto meer kunnen rijden nu voor de deur uit de bus kunnen stappen.



Maar wel een beetje suf dat het parkeerbord er nog staat. @Grouse : Een inrit waarvoor? Voor auto's is het paadje te smal. Ik denk dat het wel degelijk als invalidenparkeerplaats was bedoeld.30 meter verderop, op de parkeerplaats.Fijn, dat mensen die zo slecht ter been zijn dat ze geen auto meer kunnen rijden nu voor de deur uit de bus kunnen stappen.Maar wel een beetje suf dat het parkeerbord er nog staat.

16-10-2019 14:54:14 Grouse

NH Nieuws blinkt over het algemeen niet uit in duidelijke en betrouwbare berichtgeving.

@venzje : Misschien als laad- en losplaats? Het bord staat op een zeer vreemde plaats. Net alsof het er illegaal is neergezet. Maar op de nieuwe foto, die overigens een slecht beeld geeft van de totale situatie, is wel zichtbaar dat er veel meer gedaan is dan alleen maar een bushokje plaatsen. De bestrating eromheen is ook aangepast. Is daar geen plaats voor mensen met een lichamelijke beperking om te parkeren?NH Nieuws blinkt over het algemeen niet uit in duidelijke en betrouwbare berichtgeving.

