In Italië krijg je rietjes van pasta in je drankje

Wereldwijd ontstaan er steeds meer alternatieven voor plastic rietjes. Een groeiend aantal bedrijven wil ervoor zorgen dat we in 2020 geen plastic exemplaren meer gebruiken. Zo vind je in bars in Italië nu rietjes van pasta. HetkanWEL zet ook nog vier andere alternatieven voor je op een rij. Zo kun jij onderweg ‘guilt free’ je ijskoffie, thee, limonade of shake drinken.



Dat ze in Italie met een rietje van pasta komen, is eigenlijk best heel logisch. De reacties zijn lovend. De Italianen prijzen hun eigen vindingrijkheid en de veelzijdigheid van de pasta. Helemaal nieuw is het idee niet. In Engeland levert het bedrijf Stroodles rietjes aan bars en als particulier kun je ze online bestellen. Ze zijn 100 procent vegan, smakeloos en biologisch afbreekbaar. Je kunt ze met gemak een uur in je drankje laten staan. Alleen met warme dranken is het geen succes. Dan kun je gemakkelijk je mond branden en worden de rietjes zacht.



Als alternatief voor plastic kondigde Starbucks in 2018 aan, dat ze papieren rietjes gaan gebruiken. Ook Mcdonalds ging overstag, voor de shakes en frisdrank die ze serveren. Ze begonnen hiermee in september 2018 in Engeland en Ierland. De maatregel werd aangekondigd, nadat de Britse overheid een voorstel deed om alle plastic rietjes in de ban te doen in Groot-Brittannië.



Twee jaar geleden startte de Lionel Whale Foundation al een actie voor ‘strawless Seattle’, de thuishaven van Starbucks. Meer dan honderd restaurants en organisaties deden mee om het plastic rietjes in de ban te doen. En inderdaad viel het me vorig jaar op, tijdens mijn bezoek aan de stad, hoeveel mensen papieren rietjes gebruikten. Nou ben ik zelf niet zo’n fan van de papieren versie (ze worden zacht en knakken snel), maar alles beter dan plastic.



In een Matchabar in Dumbo (Brooklyn, NY) kreeg ik een keer mijn drankje met een rietje, dat gemaakt was van bamboe. Deze rietjes zijn natuurlijk te duur voor eenmalig gebruik, dus als je je drankje mee naar buiten wilde nemen, kreeg je helaas alsnog een plastic beker met plastic rietje mee. Alternatief is natuurlijk dat je je eigen bamboe rietjes koopt en meeneemt voor als je onderweg ergens een koud drankje wil gebruiken. Het neemt immers weinig ruimte in je tas.



In januari 2018 zette Katja Schuurman zich al in voor het gebruik van bamboe rietjes met de campagne: stop sucking. Alleen al in Amerika gaan er elke dag 500 miljoen plastic rietjes doorheen, dus gebruik minder vaak rietjes of gebruik bamboe rietjes die je kan hergebruiken, was haar boodschap. En het werkt, want ook in Nederland zie ik tegenwoordig steeds vaker bamboe rietjes op de toonbank van koffietentjes staan.



Bij mijn Amerikaanse vrienden zie ik het al jaren: de meeneembeker mét daarin een glazen rietje. Je neemt de beker mee naar je favoriete tentje om je ijskoffie, thee of limonade bij te vullen en steekt de hele handel (beker en rietje) aan het einde van de dag in de afwasmachine. Op die manier gebruik je helemaal geen wegwerpproducten meer, dus win-win. En het leuke is: met deze rietjes kan je ook nog eens een vrolijk kleurenpalet kiezen, want glazen rietjes komen in alle soorten, maten en kleuren.



Een alternatief voor de herbruikbare bamboe of glazen rietjes zijn de metalen rietjes. Ook deze kan je gewoon in je vaatwasser doen en meenemen in je handtas, voor het geval je onderweg je eigen rietje wil gebruiken. En als je alsnog vindt dat dit te veel ruimte in beslag neemt, dan is er het inklapbare metalen rietje, bedacht door drie Amerikaanse ondernemers. Final Straw heet dit initiatief. De startup haalde 1,8 miljoen dollar op via crowdfundingssite Kickstarter en is inmiddels te koop via Amazon. Dit rietje moet dé oplossing zijn voor de 1,6 exemplaren, die de gemiddelde Amerikaan per dag gebruikt.



Starbucks brengt als alternatief voor het rietje de tuitbeker op de markt. De deksels van deze bekers zijn dus niet meer plat, maar krijgen een soort van tuit. Zo lijkt het een beetje op de tuitbeker, die we aan onze peuters geven. Op deze manier kunnen we onderweg gewoon van onze koude drankjes blijven genieten zonder te morsen.



De vraag is natuurlijk wel: waar zijn die plastic bekers en deksels van gemaakt? Vorig jaarbeloofde Starbucks al tien miljoen dollar te investeren in het maken van recyclebare bekers voor de warme drankjes. Hopelijk worden ook de bekers voor koude drankjes recyclebaar.



Neem jij al je eigen rietje mee voor onderweg? Of ken jij nog alternatieven voor het plastic rietje? Laat het ons weten door hieronder een reactie achter te laten.

Reacties

14-10-2019 16:20:41 MIADIA









S ik gebruik eigenlijk helemaal geen rietjes voor mn drinken...



behalve bij een milkshake en die nuttig ik zo'n 4x per jaar...



ik heb thuis al (plastic, dat wel) herbruikbare rietjes want glas met die kinders lijkt me nog wat griezelig





14-10-2019 17:28:41 HoLaHu









@MIADIA : Als ik drinken uit een blikje pak, dan gebruik ik het liefst een rietje. Waar dat van gemaakt is maakt me niet zoveel uit, maar ik ben wel voorstander van zo weinig mogelijk plastic. Dus de acties tegen plastic rietjes hebben wel mijn sympathie.

