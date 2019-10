Ambtenaar ontslagen na urineren in gemeenschappelijke waterkoker

Een Australische ambtenaar is ontslagen nadat ontdekt werd dat hij heeft geürineerd in een waterkoker, die in een gemeenschappelijke keuken op kantoor stond. De feiten vonden buiten de gewone kantooruren plaats in een kantoor van Disability SA in Adelaide.

De feiten vonden vorig jaar in maart al plaats maar de man mocht nog aanblijven tot het onderzoek afgerond was. In juli dit jaar werd hij uiteindelijk ontslagen. De feiten raakten nu pas bekend, aldus de Adelaide Advertiser.



Collega’s van de man waren bang dat er ook bloed bij de urine had gezeten, maar dat bleek na uitvoerige testen in het labo niet het geval te zijn. “Toen het incident werd gemeld, is er onmiddellijk een onderzoek gestart door de Department of Human Services Incident Management Unit, dat binnen het departement belast is met zaken waarbij werknemers zich misdragen”, klinkt het bij een woordvoerster. “Uit dat onderzoek bleek dat er daadwerkelijk urine in de ketel zat, maar er werd geen bloed gevonden. Na grondig onderzoek is de verantwoordelijke werknemer ontslagen.”

Reacties

13-10-2019 14:36:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.083

OTindex: 73.252

Getverrrr, wat een smeerlap!

13-10-2019 14:48:16 Grommer

Erelid



WMRindex: 1.004

OTindex: 67

Wat een gezeik over een waterketel.

13-10-2019 14:58:14 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.425

OTindex: 32.665

als bekend is dat iemand zo een streek uithaalt, dan is verder ook het vertrouwen weg in die collega

13-10-2019 15:09:47 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.425

OTindex: 32.665

@Grommer :

dat is relatief. op de DDR-televisie was ooit een serie die heette

maar wel leuk dat je er weer bent dat is relatief. op de DDR-televisie was ooit een serie die heette "Rentner haben niemals Zeit" maar wel leuk dat je er weer bent

13-10-2019 15:21:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.083

OTindex: 73.252

@Grommer : O, dat went snel hoor! Vóór je het weet is het leuk!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: