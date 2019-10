George de kat rijdt in zijn eentje met de bus, trein en auto

De leefomgeving van de gemiddelde kat blijft beperkt tot het huis van zijn baasjes en eventueel de omliggende tuin(en). Maar George, een Britse kat, denkt daar anders over. Hij leidt een vrijgevochten leventje en neemt zelfs in zijn eentje de bus, springt weleens op de trein en lift mee met welwillende autobestuurders.



Hoewel een kat zeven levens heeft, leeft George volgens het principe “je leeft maar één keer”. Volgens zijn baasjes Elizabeth and Dennis Royal leeft de kat een dubbelleven en weten ze vaak niet waar hij uithangt. De avonturen van George zijn intussen zo beroemd dat hij zijn eigen Facebookpagina heeft.



Thuis is George een normale kat. Zijn baasje, Dennis, lijdt aan dementie en volgens Dennis’ vrouw Elizabeth doet het huisdier wonderen voor haar man. Ze vallen samen in slaap en zijn beste maatjes. Maar wanneer George het huis verlaat, houdt niets hem tegen. Hij gaat op bezoek bij andere huishoudens, neemt het op tegen honden en probeert om bij mensen in de auto te springen. Meestal is hij na drie uur avontuur weer thuis, maar af en toe duurt het wat langer. Zo nam hij ooit de trein naar Edinburgh en vergezelde hij de leerlingen van de lokale school tijdens hun dagtripje naar de zoo. Onlangs bleef hij verschillende dagen weg en moest hij kilometers verderop opgehaald worden, dus voorlopig heeft George even huisarrest. Of hij daarna zijn reizen verder zal zetten, heeft hij nog niet laten weten.

Reacties

13-10-2019 10:28:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.078

OTindex: 73.251

Wat een heerlijk beest!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: