Man helpt agenten bij aanhouding, wordt aangereden door politiebusje

Pech voor een goede burger in Amstelveen woensdagavond. Een man schoot agenten te hulp bij de arrestatie van een scooterdief, maar werd daarbij aangereden door een politiebusje.



Rond 18.00 uur zag een agent dat een jongeman bezig was met het stelen van een snorfiets. "Hij weet de snorfiets te starten en weg te rijden over het Stadsplein", schrijft de politie op Facebook. Niet veel later komt de dief ten val en rent hij het winkelcentrum in. "Samen met een hulpvaardige omstander kon de verdachte worden aangehouden."



Maar deze heldendaad liep niet erg goed af. De omstander is 'in aanraking gekomen met een politievoertuig en heeft daarbij licht letsel opgelopen.'



Verhoring

De man is meteen door de agenten opgevangen en naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar is gelukkig geen zwaar letsel vastgesteld. "Ook in het ziekenhuis is er een collega van ons bureau constant bij hem geweest ter ondersteuning."



Ondanks de aanrijding bedankt de politie alle hulpvaardige omstanders en getuigen voor hun hulp. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex en wordt verhoord door de recherche.

