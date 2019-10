Bijzonder verschijnsel in Leidsche Rijn: ree brengt bezoek aan Máximapark

LEIDSCHE RIJN - In het Máximapark is afgelopen zomer voor het eerst een ree gezien. Het dier is vermoedelijk vanuit Haarzuilens naar Leidsche Rijn gekomen.



Een vrijwilliger van de Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern zag het dier tot zijn grote verrassing in de Buitenhof, een relatief ongerept stukje natuur in het Máximapark. Reeën kunnen goed overleven in het park.



Collega-vrijwilliger Charlotte Robben vertelt aan RegioLeidscheRijn.nl dat reeën zich er rustig kunnen terugtrekken. "Er zijn hier bijvoorbeeld veel jonge twijgjes en we maken hier plekken waar de ree van houdt. Zoals stukken hoog gras en bramenstruiken."



De ree is waarschijnlijk via de ecologische groenstructuur van Haarzuilens naar Leidsche Rijn gekomen. Mogelijk volgen er binnenkort nog meer.



Dan is het wel zaak dat parkbezoekers de ree enigszins met rust laten. Tabe Tietema, die de ree met eigen ogen spotte, zegt dat de dieren snel gestresst raken. "Met name van harde geluiden. Maar reeën wennen ook langzaam aan hun nieuwe omgeving. Wel is het belangrijk dat mensen hun hond aangelijnd houden, om te voorkomen dat ze achter een ree of ander wild dier aan gaan."

Reacties

12-10-2019 08:23:36 Khitchakut

Tabe Tietema.. Zoiets verzin je niet

12-10-2019 11:55:08 BatFish

Oudgediende



@Khitchakut : Het is toch zijn echte naam. Ik ken de beste man persoonlijk. Is een van de oudbestuursleden van de NecoV (Nederlands - Vlaamse Ecologenvereniging).

12-10-2019 12:05:58 Khitchakut

@BatFish : Oh maar daar twijfelde ik ook niet aan hoor! Vandaar dat ik zei dat je zo'n naam niet verzint. Fries of Gronings denk ik?

12-10-2019 12:19:51 botte bijl

Stamgast



wat vindt Máxima er eigenlijk van dat zo een beest in haar park rondloopt

