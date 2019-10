Smakelijk! Muis zit op pannenkoek in etalage eettent

In Amsterdam werd een muis gefilmd die van een pannenkoek zat te smullen achter het raam van een eetzaak. Voorbijgangster Vera Siemons filmde het tafe

11-10-2019 10:32:25

Goed dat er in de jaren '80 nog geen mobiele telefoon of digitale fotografie bestond. Ik werkte toen in een snackbar in de binnenstad. In die oude wijken ontkom je niet aan muizen, wat je er ook tegen doet. Zodoende rende er wel eens eentje door de koelvitrine en ik heb er zelfs eens een uit het hete vet moeten vissen, die was uitgegleden.