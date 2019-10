Uitgemergeld hondje na maand onder puin Bahamas vandaan gehaald

Reddingswerkers hebben een maand nadat de orkaan Dorian huis had gehouden op de Bahama's nog een jonge hond vanonder het puin vandaan gehaald.Het beestje, type vuilnisbak, kon niet meer lopen, maar verwelkomde zijn redders met kwispelende staart. De hond is Miracle (Wonder) genoemd.Miracle werd vrijdag gevonden door leden van de Big Dog Ranch Rescue. Zij maakten daarvoor gebruik van infraroodapparatuur. Miracle was bijna doodgedrukt onder de muren van een ingestort gebouw.Hij lag in het glas, naast de resten van een airconditioningapparaat. Hij had zich in leven gehouden met regenwater en was vel over been toen hij werd gevonden.De reddingswerkers proberen Miracle met medicijnen en 'emotionele steun' weer op de been te krijgen.Dorian trok begin september over de Bahama's en liet een spoor van vernieling na. Tientallen mensen kwamen om het leven, honderden mensen worden nog vermist. Inwoners werden massaal geƫvacueerd, en veel huisdieren werden achtergelaten in het rampgebied.Tot dusver heeft Big Dog Ranch Rescue 139 honden weten te redden, meldt CNN.