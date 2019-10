Tien cm lange “duivelshoorn” operatief verwijderd van hoofd man

Een tien centimeter lange “duivelshoorn” die groeide op het hoofd van een Indiase man nadat hij zijn hoofd ergens tegen stootte, is operatief verwijderd.Shyam Lal Yadav, 74 jaar oud, zegt dat de eenhoornachtige bult ruim vijf jaar geleden begon te groeien.Het werd aanvankelijk onder controle gehouden door zijn kapper, maar de hoorn werd hard en lang en tenslotte moest hij een ziekenhuis bezoeken voor hulp. De dokter diagnosticeerde een talghoorn.Zo’n “duivelshoorn”, zoals de aandoening ook wel wordt genoemd, bestaat uit een ophoping van het eiwit keratine, dat ook voorkomt in nagels en menselijk haar. Het kan in heel zeldzame gevallen ontstaan bij bejaarden op lichaamsplekken die vaak blootgesteld worden aan zonlicht.De arts verwijderde de hoorn met een steriel scheermes en gebruikte huidweefsel om de opening in het hoofd te bedekken.Naar verluidt zou de wond nu volledig genezen zijn. De aandoening is meestal goedaardig, maar de man moet een behandeling ondergaan om teruggroeien te voorkomen.De talghoorn was zo’n zeldzaam geval, dat Gajbhiye de case heeft opgegeven ter publicatie in het medische vakblad International Journal of Surgery.