Bronstige kater moet aan de glucose nadat hij in één nacht stoeide met vijf poezen

Van een stoeipoes gesproken. Xiaopi, een grijze kater uit China, heeft zich stevig laten gaan tijdens zijn verblijf in een dierenhotel. Hij had kennelijk wel zin in een vakantieverzetje en vergreep zich direct tijdens zijn eerste nacht aan de aanwezige poezen.De Blauwe Rus werd de volgende ochtend met zeer ernstige uitputtingsverschijnselen aangetroffen door de staf van het pension. Een dierenarts moest voorkomen dat zijn nachtelijke avontuur een catastrofale afloop kreeg.Xiaopi had zoveel kattenkwaad uitgehaald met minstens vijf poezen dat zijn bloedsuikerspiegel op een levensgevaarlijk laag niveau lag. Er moest een glucosebehandeling aan te pas komen om de kater van het versufte huisdier te genezen, meldt de New Zealand Herald.Meneer Zhao, het baasje van Xiaopi, is absoluut niet te spreken over de vrijheid die het dierenhotel in de Zuid-Chinese provincie Guangdong zijn troetelbeest toevertrouwde. Volgens Zhao is vooraf duidelijk aangegeven dat de kater niet gecastreerd was. “Ik dacht dat ik met professionals te maken had. Maar het personeel heeft Xiaopi geen eten gegeven en ze lieten hem vrij in de omgeving rondlopen”, schrijft het boze baasje op Chinese sociale media.Als de kat van huis is…De beveiligingsbeelden bleken niet van de poes. Hierop is te zien hoe de Casanova tussen twintig voor elf ’s avonds en vijf uur ’s ochtends met maar liefst vijf verschillende vrouwtjes in de weer is. Er zijn bovendien sterke vermoedens dat deze kortstondige vakantieliefdes nog maar het topje van de ijsberg zijn. Beveiligingscamera’s zien immers niet alles.Zhao vertelt dat het dierenhotel hem niks had verteld over het beleid dat zij hun logees naar buiten lieten in de nacht. Hij meent dat het personeel van het hotel flinke steken heeft laten vallen. Hij is bovendien absoluut niet te spreken over het feit dat het kattenhotel het voorval in zijn schoenen probeerde te schuiven. Hij werd dringend verzocht om de situatie uit te leggen aan de eigenaren van de gedekte poezen die ook in de accommodatie verbleven. “Mijn f*cking kat zo uitgeput dat hij aan de glucose moet en dat is mijn schuld?”, briest hij.Enige momenten later kwam het huisdierenpension tot inkeer en verontschuldigden ze zich. De eigenaar bood daarnaast aan om de rekening van de glucosebehandeling te betalen. De wilde nacht van Xiaopi kan bovendien nog meerdere staartjes krijgen. De eigenaren van de drachtige poezen hebben daarom eveneens een schadevergoeding gekregen van een paar honderd euro. Dit om de kosten van eventuele toekomstige kittens te dekken. Een raszuivere Blauwe Rus met een stamboom kan overigens tot duizenden euro’s waard zijn.De hoofdpersoon van dit verhaal verkeert inmiddels weer in stabiele conditie. Hij is buiten levensgevaar en heeft geen blijvend letsel overgehouden aan zijn korte maar zeer actieve tripje. Hoeveel kittens hij precies verwekt heeft, weten we over ongeveer negen weken.