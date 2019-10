China kweekt varkens zo groot als ijsberen

In het zuiden van China leeft een varken dat zo groot is als een ijsbeer. Het beest is 500 kilo schoon aan de haak en maakt onderdeel uit van een kudd

Reacties

09-10-2019 08:23:40 Khitchakut





Nu gaan ze monsters creeren die w.s. in dermate kleine hokken gestopt worden dat ze zich niet kunnen bewegen. Hopelijk groeien ze snel zodat ze ook snel uit hun ellende worden verlost. Goh, wat moet je daar nou van zeggen, behalve dat Chinezen echte varkensvlees liefhebbers zijn. Maar dat wisten we al..Nu gaan ze monsters creeren die w.s. in dermate kleine hokken gestopt worden dat ze zich niet kunnen bewegen. Hopelijk groeien ze snel zodat ze ook snel uit hun ellende worden verlost.

09-10-2019 08:32:57 venzje

Oudgediende



Quote:

China kweekt varkens zo groot als ijsberen ... en luizen als kamelen? ... en luizen als kamelen?

09-10-2019 09:15:41 stora

Oudgediende



gaan die varkens dan de hele dag rondjes lopen?/

09-10-2019 09:39:04 Khitchakut

@stora : Natuurlijk niet! Lopen is energieverlies is gewichtsverlies! Nee, geloof mij maar, die beesten kunnen letterlijk zich niet de kont keren

09-10-2019 09:42:24 allone

Oudgediende



@Khitchakut : van lopen krijg je meer spieren dan van niets-doen.. is vlees niet voornamelijk spier?

09-10-2019 10:03:49 Khitchakut





.



Laatste edit 09-10-2019 10:09 @allone : Je krijgt niet meer spieren, We hebben ons hele leven hetzelfde aantal spieren. Van lopen worden sommige spieren sterker. Maar doordat je energie verbruikt verlies je toch gewicht, daarom wordt lopen aanbevolen als hulpmiddel bij het afvallen.. Kijk maar eens naar de benen van (wiel)renners, die zijn best wel dun, ondanks de steviger spieren. En dat willen de boeren natuurlijk niet!

