Homo door mijn iPhone: man eist 14.000 euro in rechtszaak tegen Apple

Een Russische man heeft een rechtszaak aangespannen tegen Apple. D. Razumilov eist 14.000 euro van het bedrijf. Hij beweert dat zijn iPhone hem homoseksueel gemaakt heeft.



De man in kwestie downloadde volgens The Moscow Times in 2017 een betaalapp voor cryptomunten op zijn iPhone. Vorige zomer wilde de man bitcoin kopen, maar kocht in plaats daarvan ‘GayCoin’. Bij die aankoop zat de boodschap ‘niet oordelen vooraleer je het probeert’.



In de aanklacht tegen Apple luidt het zo: ,,Ik dacht echt, hoe kan ik iets veroordelen zonder het eerst te proberen. Daarom probeerde ik een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. En nu heb ik een vriendje en ik heb er geen idee van hoe ik dit aan mijn ouders moet uitleggen.”



In zijn claim beweert hij dat Apple hem door middel van manipulatie heeft aangezet om homoseksueel te worden. Hij vindt dat het voor hem onmogelijk moest zijn om die GayCoin te ontvangen. ,,Het heeft mijn leven veranderd en niet op een goede manier.”



De veranderingen hebben hem morele en mentale schade toegebracht. Daarom eist hij een miljoen roebel of ongeveer 14.000 euro. Zijn advocaat Sapizhat Gusnieva zegt dat de zaak ernstig is, dat zijn cliënt bang is en veel heeft geleden. Hoewel de GayCoins afkomstig zijn van een externe app, vindt Gusnieva dat Apple in deze toch verantwoordelijk is.



Een rechtbank in Moskou buigt zich op 20 oktober over de zaak.



Homoseksualiteit is in Rusland niet illegaal, maar toch is er bij een groot deel van de bevolking een sterke sociale afkeur. In grote steden is er hier en daar wel tolerantie, maar openlijk affectie tonen is toch iets om mee uit te kijken. Sinds 2013 is bovendien een wet van kracht die het openlijk propageren van homoseksualiteit verbiedt.

Hahahaha, zó zout krijg je het niet vaak te eten!

Hoe krijgt die knul het verzonnen!

