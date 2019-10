Automobilist rijdt in sink hole Nieuwegein, 20 huishoudens zonder water

NIEUWEGEIN - In de Nieuwegeinse wijk Fokkesteeg is een automobilist in een sink hole vol water gereden. Het gat in de weg op de Kootwijkerschans is ontstaan door een gesprongen waterleiding. Ongeveer 20 huishoudens zitten zonder water.Een buurtbewoner ontdekte de gesprongen waterleiding 's ochtends vroeg rond 06.30 uur. "Ik keek naar buiten en zag wat water en schuim. Maar het had hard geregend, dus ik dacht: het zal wel. Toen mijn man om 8 uur de hond ging uitlaten, zag hij pas wat er aan de hand was", vertelt buurtbewoonster Ilona Been.Een van de omwonenden zette zijn voertuig bij het sink hole zodat andere weggebruikers niet in het gat zouden rijden, maar dat mocht niet baten. "Een automobilist reed er alsnog omheen en kwam in de kuil terecht." Voor zover bekend raakte de bestuurder niet gewond. Foto Inmiddels is waterbedrijf Vitens ter plaatse om de gesprongen waterleiding te repareren. De auto is uit het gat getakeld. De reparatiewerkzaamheden gaan naar verwachting nog meerdere uren duren.Vitens zal helpen bij de financiƫle afhandeling van de schade aan de auto.