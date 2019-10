Jongetje (9) op fiets verwond door draad in bos, bordje bewijst kwaad opzet: “Stop de scouts”

In de bossen van het Luikse Fayembois is afgelopen weekend een jongen van negen jaar oud gewond geraakt nadat hij tegen een draad was gefietst. Wellic

Reacties

03-10-2019 23:25:06 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.014

OTindex: 109

Dat er een natuurliefhebber is die niet graag de scouting in de bossen ziet, alla...maar dat roep je toch niet op zo'n zieke manier een halt toe?

03-10-2019 23:42:28 Khitchakut

Op slechts 1 meter hoogte gespannen touw? Dat was wellicht bedoeld om te laten struikelen, niet om zwaar te verwonden. Gelukkig is het joch nauwelijks gewond geraakt! Denk niet dat de dader ooit gevonden zal worden

03-10-2019 23:47:12 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.014

OTindex: 109

@Khitchakut : Ja, voor ons als volwassenen wel...Maar een jochie van 9 die op de fiets zit...Dan is een meter hoog niet om te laten struikelen.

03-10-2019 23:51:54 Khitchakut

@HoLaHu : Dat begrijp ik wel lieverd, maar dan nog denk ik niet dat verwonden de opzet was, eerder flink de schrik er in jagen. Blijft natuurlijk een pokkestreek!

04-10-2019 00:00:17 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.014

OTindex: 109

@Khitchakut : Ja, een behoorlijke pokkestreek! En ook kinderachtig om dan een briefje op te hangen met: Stop de scouts..Als je een vent ( of vrouw natuurlijk) bent, kom er dan gewoon rond voor uit dat je er een hekel aan hebt, ga met elkaar in gesprek. Maar dit vind ik achterbaks!

04-10-2019 00:08:56 Khitchakut

Overigens heb ik al heel lang geleden geleerd dat veruit de meeste mensen te laf zijn om anderen direct te confronteren met de dingen die ze storen.



Anonieme meldingen, anonieme briefje in je brievenbus, anoniem mensen beledigen op het internet (!!), allemaal acties van lafaards.. Niet omdat ik nou zo'n killer ben, maar als ik me echt erger aan iemands gedrag dan spreek ik hem of haar er gewoon op aan, face to face als het kan.



Ik ben veel dingen, maar geen lafbek, dat heeft niemand ooit over mij kunnen zeggen. @HoLaHu : Veruit de meeste pokkestreken zijn per definitie achterbaks, daarom noemen we ze pokkestrekenOverigens heb ik al heel lang geleden geleerd dat veruit de meeste mensen te laf zijn om anderen direct te confronteren met de dingen die ze storen.Anonieme meldingen, anonieme briefje in je brievenbus, anoniem mensen beledigen op het internet (!!), allemaal acties van lafaards.. Niet omdat ik nou zo'n killer ben, maar als ik me echt erger aan iemands gedrag dan spreek ik hem of haar er gewoon op aan, face to face als het kan.Ik ben veel dingen, maar geen lafbek, dat heeft niemand ooit over mij kunnen zeggen.

04-10-2019 00:35:55 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.014

OTindex: 109



@Khitchakut : Ik ben zelf ook meer van de persoonlijke aanpak. Helpt het beste naar mijn mening.

04-10-2019 00:54:25 Khitchakut





Dat is natuurlijk wel te verklaren: Een vrouw die een man haarfijn verteld wat haar zo stoort zal slechts zelden daardoor fysiek gevaar lopen. Niet veel mannen zullen een vrouw slaan, Hoewel ze er wel zijn!



Mannen daarentegen lopen dat risico wel, en zeker tegenwoordig is dat een behoorlijk risico! Werd vroeger een knokpartij veelal met de blote vuisten beslecht, tegenwoordig kun je al een mes tussen de ribben krijgen als de ander denkt dat je hem vuil aankijkt.



Dus ja, vanwege het lagere risico op fysieke consequenties zullen vrouwen eerder hun gemoed luchten dan mannen. Dit is ook de reden dat veel vrouwen menen een man gewoon in zijn gezicht te kunnen slaan zonder dat dit gevolgen heeft! Ze is immers een vrouw?



Nou, moet je bij bij niet mee aankomen! Ik zal je niet slaan, nooit! Maar ik zal wél terug slaan! Niemand kletst mij ongestraft om de oren, ook geen vrouw.. @HoLaHu : Veruit de meeste mannen zijn grotere lafaards dan vrouwen dat zijn!Dat is natuurlijk wel te verklaren: Een vrouw die een man haarfijn verteld wat haar zo stoort zal slechts zelden daardoor fysiek gevaar lopen. Niet veel mannen zullen een vrouw slaan, Hoewel ze er wel zijn!Mannen daarentegen lopen dat risico wel, en zeker tegenwoordig is dat een behoorlijk risico! Werd vroeger een knokpartij veelal met de blote vuisten beslecht, tegenwoordig kun je al een mes tussen de ribben krijgen als de ander denkt dat je hem vuil aankijkt.Dus ja, vanwege het lagere risico op fysieke consequenties zullen vrouwen eerder hun gemoed luchten dan mannen. Dit is ook de reden dat veel vrouwen menen een man gewoon in zijn gezicht te kunnen slaan zonder dat dit gevolgen heeft! Ze is immers een vrouw?Nou, moet je bij bij niet mee aankomen! Ik zal je niet slaan, nooit! Maar ik zal wél terug slaan! Niemand kletst mij ongestraft om de oren, ook geen vrouw..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: