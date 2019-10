Schaap verrast cameraman op uiterst gevoelige plaats

Dieren kunnen soms onverwacht uit de hoek komen, dat mocht ook deze cameraman van BBC ondervinden toen hij opnames maakte in het Longleat Safari Park in Wiltshire, Engeland. Terwijl presentatrice Kate Humble met een opzichter een van de opvallende schapenrassen in het park besprak, zette het dier plots een onverwachte aanval in op de plaats waar de cameraman zeker gehoopt had dat hij het daar niét zou doen.De beelden voor de speciale zomeruitzending van het programma "Animal Park" werden een kleine tweetal weken geleden uitgezonden, maar gaan nu pas viraal, nadat BBC ze gedeeld had op haar YouTubekanaal. Intussen is het filmpje daar al meer dan 600.000 keer bekeken.Nochtans is voor de aanval van het Kameroenschaap - het schapenras is oorspronkelijk afkomstig uit West-Afrika - het voor de presentatrice duidelijk dat het hier eerder om een lieflijk dier gaat. Maar dat neemt niet weg dat hij het uiteindelijk op een van de gevoeligste plekken van de cameraman gemunt heeft. Humble en haar praatgaste kunnen er alvast hartelijk om lachen.Nieuwswebsite Huffington Post besloot dat deze cameraman op de pijnlijkste manier leert dat "hij beter niet met dieren samenwerkt". Metro zag dan weer "de ballen van de cameraman geplet worden". Daily Mail noemde het "een hilarisch moment". Het besluit was wel vaak unaniem: "Dat moet veel pijn gedaan hebben."