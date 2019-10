Hebben The Simpsons de VN-speech van Greta Thunberg voorspeld?

Nu dat de VN-speech van klimaatactiviste Greta Thunberg de wereld rond gaat, zien steeds meer twitteraars gelijkenissen met tekenfilmfiguur Lisa Simpson. Sommigen gaan zelfs een stapje verder en beweren dat "The Simpsons" de opkomst van Thunberg voorspeld hebben. Het is niet de eerste keer dat mensen gelijkenissen zien tussen waargebeurde feiten en gebeurtenissen bij "The Simpsons".



Allebei zijn ze jong, vrouw en begaan met het klimaat. Lisa Simpson, dochter van Homer Simpson in de animatiereeks "The Simpons" en klimaatactiviste Greta Thunberg hebben veel met elkaar gemeen. Het is dan niet onlogisch dat mensen de twee met elkaar vergelijken.



Voorspelde "The Simpsons" president Trump?

Anderen gaan nog een stapje verder. Volgens hen hebben de makers van "The Simpsons" de opkomst van Thunberg voorspeld. Op het internet circuleren heel wat complottheorieën. Maar dat lijkt ietwat overdreven. "The Simpsons" bestaat al 30 jaar en is één van de langstlopende reeksen ter wereld. En in tegenstelling tot haar broer Bart is Lisa is altijd al begaan geweest met het klimaat.



Het is niet de eerste keer dat "The Simpsons" de toekomst hebben "voorspeld". Eén van de strafste "voorspelling" van de animatiereeks is de verkiezing van Trump als president van Amerika. In een aflevering, die in het jaar 2000 werd uitgezonden, zien we dat Lisa Simpson president is van de Verenigde Staten. Op een bepaald moment in de bewuste aflevering zegt ze : "We hebben een serieuze budgetcrisis geërfd van president Trump."



Deze passage was louter toeval. Matt Groening, de bedenker van "The Simpsons" liet weten dat ze destijds voor de meest absurde naam hadden gekozen. Op dat moment was Trump in Amerika een bekend mediafiguur en was het ondenkbaar dat hij ooit president zou worden.



Ondertussen weten we dat de realiteit de fictie heeft ingehaald.

Reacties

02-10-2019 10:02:25 Khitchakut

Als je kunt putten uit 30 jaar afleveringen die niet door de domste zijn geschreven dan kun je er donder op zeggen dat ooit enkele feiten uit de serie zo goed als zullen uitkomen. Dit in het kader van, "Zelfs een stilstaande klok heeft twee keer per dag gelijk"

02-10-2019 10:07:33 botte bijl

dit is gewoon toeval, hoe geniaal hilarisch ik de Simpsons vaak ook vind

02-10-2019 13:09:43 zekerlezen

Greta Thunherg wat een baas

02-10-2019 13:52:13 Grouse

Wie zal het zeggen? @botte bijl : Misschien minder toevallig dan je denkt. Het kan natuurlijk zomaar dat Greta geïnspireerd raakte na het zien van een aflevering van de Simpsons.Wie zal het zeggen?

02-10-2019 13:57:30 botte bijl

@Grouse :

ook dat is een mogelijkheid. hebben de Simpsons ook laten zien dat ze binnenkort waarschijnlijk verzuipt in het mediacircus dat om haar heen wordt gemaakt

02-10-2019 13:59:19 Khitchakut

Ik kan er niet echt de vinger op leggen, maar ik vind dat kind ontzettend irritant..



Wellicht omdat ze klaarblijkelijk nogal tiranniek is t.o. haar ouders? Zou kunnen, dit zou een rol kunnen spelen in mijn antipathie..



. Laatste edit 02-10-2019 14:02

02-10-2019 14:01:03 Mamsie

@Khitchakut : Een griezelig kind dat vergeet kind te zijn.

02-10-2019 14:05:11 Khitchakut

@Mamsie : Haar moeder scheen een niet onverdienstelijk operazangeres te zijn, omdat dit kind vond dat haar moeder geen gebruik meer mocht maken van vliegtuigen om zich te verplaatsen heeft moeder haar carrière moeten beëindigen.. Ook heeft ze haar ouders zo ongeveer gedwongen om vegetariër to worden, enkel omdat zij dat ook is.. Nee, het spijt me, ik mag dat kind niet..

02-10-2019 14:26:02 Grouse

@Khitchakut : Als ze zonodig vage terriër wil zijn, prima. Maar waarom moet dan altijd iedereen meedoen?

02-10-2019 14:40:14 Khitchakut

Maar als jij graag een steak wilt eten dan moet je dat helemaal zelf weten, zijn mijn zaken niet..



Maar vegetariërs zijn inderdaad erg, het zijn net Jehova's Getuigen Of ex-rokers, ook zoiets.. Ik ben ruim 2 jaar geleden gestopt met roken maar mensen die hier op de klep vallen of komen logeren, (familie of vrienden op vakantie b.v.), mogen gewoon roken. Mijn ramen en deuren staan 24/7 open, ik heb geen last van de rook. @Grouse : Precies! Ikzelf beperk mijn vleesinname tot kip vis, schelpdieren en garnalen, oh, en kreeft, als ik 't kan betalenMaar als jij graag een steak wilt eten dan moet je dat helemaal zelf weten, zijn mijn zaken niet..Maar vegetariërs zijn inderdaad erg, het zijn net Jehova's GetuigenOf ex-rokers, ook zoiets.. Ik ben ruim 2 jaar geleden gestopt met roken maar mensen die hier op de klep vallen of komen logeren, (familie of vrienden op vakantie b.v.), mogen gewoon roken. Mijn ramen en deuren staan 24/7 open, ik heb geen last van de rook.

02-10-2019 15:00:53 allone

@Khitchakut : je doet zelf wat je beweert dat vegetariërs doen: een hele groep mensen veroordelen terwijl je er waarschijnlijk niet één kent

02-10-2019 15:20:58 Khitchakut

Bovendien woon ik nou ook weer niet op een onbewoond eiland hoor Ik ken heus wel een paar vegetariërs IRL.. Je bent niet de enige hoor Maar voel jezelf vooral niet aangesproken, behalve als je vindt dat de schoen je past.. Ja dan kan ik het ook niet helpen



En weet je wat het is met veroordelen van groepen? We doen het allemaal, niemand uitgezonderd, zelfs jij niet



Fransen zijn hautain

Duitsers hebben geen gevoel voor humor

Nederlanders zijn gierig

Italianen zijn allemaal haantjes

Ieren zijn allemaal alcoholisten

Zwarten hebben allemaal grote penissen

Japanners geilen op schoolmeisjes

Ex-rokers zijn de ergste tegenstanders van roken en blijven aan je kop zeuren!



Moet ik doorgaan?



Overigens ben ik een paar maanden geleden wezen lunchen met een vegetariër.. Ik wist na de lunch weer precies waarom ik niet graag met een vegetariër ga lunchen! Hij heeft me de hele tijd aan mijn kop gemauwd dat ik echt eens een maand vegetarisch moest proberen, ik zou me een ander mens voelen!! Pfffftttt...



. Laatste edit 02-10-2019 15:31 @allone : Ik ken jou toch?Bovendien woon ik nou ook weer niet op een onbewoond eiland hoorIk ken heus wel een paar vegetariërs IRL.. Je bent niet de enige hoorMaar voel jezelf vooral niet aangesproken, behalve als je vindt dat de schoen je past.. Ja dan kan ik het ook niet helpenEn weet je wat het is met veroordelen van groepen? We doen het allemaal, niemand uitgezonderd, zelfs jij nietFransen zijn hautainDuitsers hebben geen gevoel voor humorNederlanders zijn gierigItalianen zijn allemaal haantjesIeren zijn allemaal alcoholistenZwarten hebben allemaal grote penissenJapanners geilen op schoolmeisjesEx-rokers zijn de ergste tegenstanders van roken en blijven aan je kop zeuren!Moet ik doorgaan?Overigens ben ik een paar maanden geleden wezen lunchen met een vegetariër.. Ik wist na de lunch weer precies waarom ik niet graag met een vegetariër ga lunchen! Hij heeft me de hele tijd aan mijn kop gemauwd dat ik echt eens een maand vegetarisch moest proberen, ik zou me een ander mens voelen!! Pfffftttt...

02-10-2019 16:23:40 allone

@Khitchakut :



nee hoor, die schoen past mij niet... Als ik met familie of vrienden eet die vlees eten, dan wens ik ze smakelijk eten, en verder is het gewoon 'leven en laten leven'..

en ik ken honderden vegetariërs die ook niet passen in het plaatje dat jij schetst.. Het spijt me dat jij net die paar tegenkomt, die zich zo vervelend gedragen.

Laatste edit 02-10-2019 16:23 nee hoor, die schoen past mij niet... Als ik met familie of vrienden eet die vlees eten, dan wens ik ze smakelijk eten, en verder is het gewoon 'leven en laten leven'..en ik ken honderden vegetariërs die ook niet passen in het plaatje dat jij schetst.. Het spijt me dat jij net die paar tegenkomt, die zich zo vervelend gedragen.

