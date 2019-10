Man verwondt zichzelf tijdens vernielen spullen en laat vloer politiebureau rood kleuren

HEEMSTEDE - Een man heeft vrijdagnacht voor een bloederig tafereel gezorgd op het politiebureau in Heemstede. Door een grote wond aan zijn voet, vervuilde hij de vloer van het pand flink.



Dat schrijft wijkagent Bas Boomans op Twitter. "Er is geen moord gepleegd", verzekert de diender zaterdagochtend. "Maar vannacht meldde iemand zich met een beste verwonding aan zijn voet."



De man had de snee vermoedelijk opgelopen nadat hij zelf vernielingen had gepleegd. Wat hij kapot gemaakt heeft, is niet bekend. Wel was het volgens de agent duidelijk dat de man flink onder invloed was.



Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.

Reacties

01-10-2019 10:05:55 zekerlezen

Die man lijkt me wel bloedlink.

01-10-2019 13:17:59 botte bijl

Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.

mogelijk is ergens een vrouw die het maar al te goed weet mogelijk is ergens een vrouw die het maar al te goed weet

