Amsterdammers krijgen nep-gemeentebrief met oproep tot demonstreren tegen klimaatverandering

AMSTERDAM - In delen van Amsterdam is een brief verspreid op briefpapier van de gemeente, waarin Amsterdammers worden opgeroepen om binnenkort te komen protesteren tegen klimaatverandering. Doordat het beeldmerk van de gemeente is gebruikt, lijkt de oproep in eerste instantie afkomstig te zijn van de gemeente.



Dat meldt mediapartner NOS. Aan het slot van de brief maakt actiegroep Extinction Rebellion Nederland zich bekend als afzender. De groep verklaart dat ongevraagd is besloten om de gemeente te helpen bij het bestrijden van de klimaatcrisis.



Op Twitter heeft de gemeente Amsterdam inmiddels laten weten dat de brief het werk is van de actiegroep en niet van de gemeente. Een gemeentelijke woordvoerder kan nog niet zeggen op welke schaal de oproep is verspreid, wel dat er vanuit verschillende delen van de stad meldingen komen van mensen die de brief hebben gekregen.



De gemeente beraadt zich nog op stappen tegen de actiegroep.

Reacties

30-09-2019 08:22:25 Mikepower

Erelid



WMRindex: 2.274

OTindex: 75

Ironisch genoeg zijn steden slecht voor het klimaat. Hadden ze beter kunnen adviseren uit Amsterdam weg te trekken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: