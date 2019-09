Vrouw opent nooddeur vliegtuig voor frisse lucht

Een Chinese vliegtuigpassagier heeft in de noordelijke Chinese stad Wuhan voor vertraging en irritatie gezorgd. De vrouw opende de nooduitgang omdat ze frisse lucht wilde. Ze vond de cabine ‘stoffig en veel te warm’.Aanvankelijk deed de vrouw haar beklag bij het cabinepersoneel. Ze had het benauwd en snakte naar een beetje frisse lucht. Maar het personeel gaf meerdere keren aan dat er écht geen raam open kon. De vrouw kon het kennelijk niet laten en besloot in een opwelling een zwaai aan de hendel van de nooddeur te geven, om zichzelf, en haar medepassagiers wat frisse lucht te gunnen, schrijft onder meer Inquirer. Het incident was extra vervelend voor medepassagiers. Door het toedoen van de vrouw werd de vlucht namelijk met met een uur vertraagd.Een passagier maakte een video van het incident en plaatste deze op het sociale platform Weibo, waar de beelden inmiddels viraal zijn gegaan.De impulsieve actie komt de vrouw waarschijnlijk duur te staan. Bij aankomst op het vliegveld werd ze opgepakt door de luchthavenpolitie. Ze moet waarschijnlijk enkele dagen brommen. De Chinese maatschappij is van plan een passende compensatie te vragen van de ongeduldige vrouw.