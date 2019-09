Hoort u bromtonen? Laat het ons weten!

Heb je last van lage bromtonen? Dan ben je niet de enige. Uit een onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat zo’n tien procent van de Nederlanders wel eens laagfrequent geluid hoort.

Hinder leidt volgens het RIVM vaak tot secundaire effecten als hoofdpijn, concentratieproblemen, hartkloppingen en slaapproblemen. De tonen worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen (golven, wind) en industriële installaties, huishoudelijke apparaten en wegverkeer.



RTV Drenthe wil, samen met de andere regionale omroepen en de NOS, graag weten waar in onze provincie mensen last hebben van dit laagfrequent geluid. Op welke locatie hoor je de bromtonen, en wat zijn je klachten?



Ben jij iemand die last heeft van dit lage geluid? Vul dan deze enquête in en help ons om het probleem in kaart te brengen.



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: