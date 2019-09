Jongen spuit met poederblusser op school in Krommenie: meerdere klasgenoten onwel

KROMMENIE - Op het Trias VMBO in Krommenie zijn meerdere leerlingen lichtgewond geraakt. Een jongen spoot daar - vermoedelijk als grap - met een brandblusser, waardoor een klaslokaal volledig onder de witte poeder zat.



Meerdere klasgenoten kregen daardoor last van hun ademhaling, zo meldt de politie. "En er brak wat paniek uit, waardoor we met veel politiewagens en ambulances richting de school zijn gegaan."



Een aantal leerlingen is behandeld in de ambulance, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Wel is de volledige klas voor vandaag naar huis gestuurd.



De politie laat weten dat het aan de school is om te bepalen wat er met 'de grappenmaker' moet gebeuren. "En ze zullen vandaag nog wel flink druk zijn met het schoonmaken, want dat is geen makkelijke klus."

Ach ja, de grappen van pubers zijn niet altijd echt leuk. Daar zal hij inmiddels zelf ook achter zijn.

