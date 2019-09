Onderzoek: Mannen in Drenthe hebben de grootste

In Drenthe worden de meeste grote condooms besteld. (durven ze niet om kleine te vragen?) Dat blijkt uit het Nationale Condoomonderzoek 2019. Vledderveen in de gemeente Westerveld spant volgens het onderzoek de kroon.

In totaal zijn tienduizenden bestellingen van het afgelopen jaar onder de loep genomen. Na Drenthe worden de meeste grote condooms besteld in respectievelijk Gelderland en Noord-Brabant.



Inwoners uit de provincie Limburg bestellen het vaakst de kleinste rubbertjes. Ook in Noord-Holland en Utrecht worden relatief veel kleine condooms bezorgd.



Reacties

26-09-2019 22:42:42 HoLaHu

Beetje een lullig onderzoek!

26-09-2019 22:57:57 Grouse

Kleine condooms zitten lekker strak

26-09-2019 23:24:34 botte bijl

of durven Drentse mannen niet om kleinere te vragen

