Dadertjes krassen geslachtsdelen in autos Wieringerwerf

WIERINGERWERF - In Wieringerwerf hebben hoogstwaarschijnlijk jonge kinderen zaterdag verschillende auto's bekrast. Er werden onder andere geslachtsdelen op de motorkap van een auto getekend.Volgens de politie gaat het om 'dadertjes', wat impliceert dat de krassers minderjarig zijn. De politie kwam ze op het spoor nadat één van de ouders zich meldde.Zaterdag kwamen er al meerdere klachten binnen over bekraste auto's op de Professor Granpre Molierestraat, dichtbij het oorlogsmonument in Wieringerwerf.De eigenaren van de auto's worden schadeloos gesteld door de politie, om hiervoor in aanmerking te komen dienen zij contact op te nemen met de politie.