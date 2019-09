Hardloopster vergist zich in continent: halve marathon Worcester is in VK, niet in VS

Een Amerikaanse hardloopster kwam er vorige week tot haar schrik achter dat de halve marathon van Worcester, waarvoor ze zich had ingeschreven, niet bij haar in de buurt was, in de VS, maar in Groot-Brittannië. Sheila Pereira had zich weliswaar ingeschreven voor het evenement, maar een vliegreis van bijna vijftien uur had ze er niet voor over.



De 42-jarige Pereira besloot op dezelfde dag dan maar de 21 kilometer in en rond het Amerikaanse Worcester af te leggen en deed dat in 2 uur en 5 minuten. Ze stuurde de organisatoren van de Britse loopwedstrijd vervolgens een foto en de gegevens van haar loop-app Strava en vertelde over haar vergissing.



De organisatoren van de Worcester City Half Marathon stuurden haar daarop een medaille en een T-shirt van het evenement retour. Ze schreven te hopen dat Pereira de vliegreis volgend jaar alsnog zal maken en deel zal nemen aan de editie 2020, zo schrijft The Boston Globe.

Reacties

25-09-2019 20:07:44 allone

De organisatoren van de Worcester City Half Marathon stuurden haar daarop een medaille en een T-shirt van het evenement retour. sympathiek sympathiek

25-09-2019 20:28:34 zekerlezen

Ze kan dus geen reis of verblijf in het VK betalen, dat zou misschien als een veel ergere zaak worden beschouwd.

25-09-2019 20:37:25 Mamsie

Ze had zich dus niet vergist maar gewoon een alternatief bedacht.

25-09-2019 21:29:52 HoLaHu

Sportief van de organisatie!

