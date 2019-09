Anonieme weldoener koopt boodschappen voor behoevende Leidenaar

Een mooi gebaar van een bewoner van Leiden en omgeving vrijdag. Hij of zij kocht twee volle tassen boodschappen voor een behoevende plaatsgenoot.



Dat schrijft de politie Leiden Noord op Facebook.



Afgelopen woensdag plaatste de politie een bericht over een 54-jarige man die al twee dagen niet had gegeten. Naar eigen zeggen had hij geen geld. Toen de politie bij hem aanklopte voor een openstaande DNA-test, bleek dat zijn huis een flink zooitje was. Zo zag zijn gasfornuis er behoorlijk vies uit. De man was blij om naar het politiebureau meegenomen te worden.



Het bericht riep veel reacties op. Eén Facebookvolger kocht twee tassen vol met boodschappen voor de man. „Wij hebben de boodschappen vanmiddag langs gebracht.”, schrijft de politie op Facebook. „De man was zichtbaar geraakt door het mooie gebaar! Het was dan ook een mooie taak om de boodschappen langs te brengen.”

