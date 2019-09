Man verdrinkt terwijl hij vriendin ten huwelijk vraagt onder water

Een man uit de Amerikaanse staat Louisiana is verdronken toen hij zijn vriendin onder water ten huwelijk wou vragen tijdens hun vakantie.Steven We

23-09-2019

zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.543

OTindex: 43



"De beste dag van onze levens is de slechtste geworden door de wreedst mogelijke twist van het lot."Welnee, vroeger noemden we dat gewoon gevalletje Darwin he.



En voor de rest is hij wat alleen vroeger dan de rest heenhegaan, wij gaan eraan ook.