Duits tv-programma Red mijn vakantie helpt gedupeerden van oplichter uit Callantsoog

CALLANTSOOG - Het Duitse televisieprogramma Achtung Abzocke, vergelijkbaar met programma's als 'Red mijn vakantie' en 'Opgelicht', besteedt vanavond aandacht aan een oplichter uit de regio Callantsoog. Hij zette mensen af door vakantiehuisjes te verhuren die in werkelijkheid niet bleken te bestaan.In een voorstukje is te zien hoe een Duits gezin 1.280 euro betaalde voor een vakantie aan de Nederlandse kust, maar nooit op de bestemming aankwam. Ze geven aan na de betaling niets meer van de zogenaamde verhuurder te hebben gehoord, behalve één regeltje: "Kom niet, want hier is geen huis."Het televisieprogramma is op onderzoek uit gegaan en ging op zoek naar de oplichter.De aflevering is terug te zien via deze link